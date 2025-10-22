Состоялось подведение итогов и награждение победителей областного конкурса чтецов «Строки Севера: Мурманск устами юных талантов»

Состязание декламаторов, приуроченное к прошедшему Дню города, было организовано по инициативе исполкома Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия» при поддержке Министерства образования и науки Мурманской области.

Основная его часть проходила заочно. Видеоролики с выступлениями конкурсантов оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли кандидат филологических наук, доцент МАУ Лада Карицкая, актриса Мурманского областного драматического театра Светлана Лебедева, военный историк и поэт Александр Чемерский, писатели и журналисты Светлана Чередниченко и Марина Чистоногова (Доценко).

В конкурсе приняли участие ребята из разных городов и посёлков Кольского Заполярья. В финал вышли 17 представителей 7 муниципалитетов — Мурманска, Оленегорска, Мончегорска, Ловозера, ЗАТО Североморск, Александровск и Видяево.

Гран-при завоевал Матвей Косолапенко из Мурманска. А особым призом как самая юная участница была отмечена маленькая мурманчанка Юлия Стельмах, которой не исполнилось ещё и трёх лет. Несмотря на возраст, на церемонии награждения Юля смело и уверенно выступила перед аудиторией, заслужив искренние аплодисменты.

22 октября все финалисты были отмечены дипломами конкурса. Подарки от администрации города-героя ребятам вручила заместитель главы города Мурманска Елена Ширшова. В своём приветственном слове она поблагодарила участников за талант и старания, а педагогов и родителей — за воспитание у детей художественного вкуса и патриотизма.

