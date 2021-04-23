Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетил Мурманскую областную детско-юношескую библиотеку, где состоялось подведение итогов международного конкурса детской рукописной книги «Все краски Севера».

– Это один из самых массовых международных детских творческих проектов, – отметил Евгений Никора. – За всю историю проведения мероприятия в нем приняли участие более 38 тысяч ребят, которые представили свыше 7500 книг. Конкурс детской рукописной книги – это гордость для Мурманска и Мурманской области.

В этом году конкурс проводился по шести следующим номинациям: «Мой мачтовый город» (к 105-летию со дня основания города Мурманска); «Вдохновленные звездным небом» (к 60-летию первого полета человека в космос); «В капле воды отражается мир» (в рамках Десятилетия ООН, посвященного науке об океане в интересах устойчивого развития); «По страницам и по странам» (творчество зарубежных писателей-юбиляров); «Мой сильный маленький народ» (коренные малочисленные народы Севера); «От мечты к открытиям: к Году науки и технологий».

Победителям были вручены дипломы, специальные призы от партнёров конкурса, а также гран-при губернатора Мурманской области, и премия «Малый триумф».