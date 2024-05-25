Состоялось рабочее совещание по модернизации 10-го СРЗ

Губернатор Андрей Чибис провел рабочее совещание по вопросам модернизации 10-го СРЗ, входящего в Объединенную судостроительную корпорацию. В совещании приняли участие представители завода и ОСК, Северного флота, администрации ЗАТО Александровск, компании «Газпром шельфпроект» и Корпорации развития Мурманской области.

«Тема важная для всех – развитие инфраструктуры для судоремонта, а также шельфового проекта. С коллегами из «Газпром шельфпроекта» работаем на предмет поиска удобных земельных участков на территории Мурманской области. Просмотрев все, что можно, мы пришли к выводу, что для задач, которые стоят перед страной, самой удобной территорией и инфраструктурой является именно наш 10-й судоремонтный завод, который сейчас находится в контуре Объединенной судостроительной корпорации», – подчеркнул губернатор, открывая совещание.

Представители АО «Газпром шельфпроект» представили присутствующим перспективы развития верфи с учётом потребностей флота группы «Газпром».

«Наша цель – обсудить, какие есть ограничения, насколько они преодолимы. Далее в рабочем режиме финализируем, что делаем и в какие сроки, чтобы уже можно было обсуждать на уровне правительства какая нужна дополнительная поддержка и решения. Но главное, что у нас у всех есть огромный интерес к этому проекту. Уверен, что и у судостроительной корпорации цель – поднять этот актив, который сейчас является пассивом и для области, и для ОСК. Создать новые рабочие места и динамично развивающуюся промышленную инфраструктуру», – подчеркнул губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru