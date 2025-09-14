Териберка – Амдерма: подводную волоконно-оптическую линию связи запустили в тестовую эксплуатациюГрузооборот порта Мурманск за 8 месяцев 2025 года сократился на 10,6%
Состоялось рабочее совещание, посвящённое разработке комплексного плана развития российской Арктики и Трансарктического транспортного коридора

Вчера в мероприятии, которое провёл губернатор Андрей Чибис, приняли участие первый заместитель губернатора Оксана Демченко, заместитель губернатора Александра Кондаурова, заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова, а также начальник экспертно-аналитического отдела представительства Мурманской области в Москве Ирина Красноперова.

В первую очередь глава региона подчеркнул, что этот проект имеет стратегическое значение для региона.

«Одна из важнейших инициатив, поддержанная президентом Владимиром Владимировичем Путиным по итогам Международного арктического форума в Мурманске — это разработка комплексного проекта развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора. Мы детально проработали целый набор подходов на Морской коллегии, с Министерством развития Арктики и федеральными экспертами. Для нашей области утверждение такого комплексного проекта станет мощным толчком для реализации новых проектов в Арктической зоне — это инвестиции, рабочие места, предприятия и технологии. Это развитие экономики нового качества. Давайте вот об этом с вами предметно поговорим», — сказал Андрей Чибис.

Участники совещания обсудили необходимость разработки и запуска комплексного проекта президентского уровня, который будет направлен на решение трёх ключевых задач: масштабное освоение минеральных ресурсов Арктической зоны РФ, формирование и развитие Трансарктического транспортного коридора в качестве конкурентоспособной глобальной транспортной артерии, а также ускорение капитализации минерально-сырьевого потенциала региона.

Особое внимание уделено механизмам реализации проекта через государственно-частное партнёрство с использованием инструмента инвестиционных лотов.

«Такой подход позволит привлечь частный капитал в капиталоёмкие проекты, снизить нагрузку на федеральный бюджет и ускорить темпы реализации за счёт параллельного ведения работ», — отметила Светлана Панфилова.

Кроме того, в рамках совещания также рассмотрели вопросы расширения геологоразведочных работ, развития транспортно-логистической инфраструктуры, включая увеличение провозной способности железнодорожных подходов к Мурманскому транспортному узлу до 100 млн тонн, а также меры по противодействию депопуляции арктических территорий.

Также участники отметили, что для обеспечения эффективности управления проектом необходимо определить единого оператора по аналогии с советским опытом Главного управления Северного морского пути.

«Это позволит согласовать усилия всех участников процесса и обеспечит стабильность реализации этого стратегически важного для страны проекта», — подчеркнул Андрей Чибис.

По итогам совещания были даны поручения по подготовке конкретных предложений для представления в правительство Российской Федерации.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553377/#&gid=1&pid=3

