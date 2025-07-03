Состоялось расширенное заседание Совета по делам инвалидов при губернаторе Мурманской области

В мероприятии приняли участие депутат регионального парламента Юрий Шадрин, представители профильных министерств и ведомств, общественных организаций инвалидов. Обсуждалось развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (в том числе детей-инвалидов) на территории нашего региона.

- Вопросы, связанные с инвалидностью, часто носят очень индивидуальный характер, - отметил Юрий Шадрин. - Но, тем не менее, чтобы полноценно помогать людям с ограниченными возможностями здоровья, нужно выработать единые алгоритмы, единые стандарты. Такие стандарты сейчас готовятся на федеральном уровне. Они позволят, например, чётко определить последовательность работы специалистов с теми, кто нуждается в особой поддержке, и многое другое. А в регионах, в том числе и в Мурманской области, ведётся активная подготовка к внедрению этих стандартов, разработка соответствующих региональных программ. На мой взгляд, в этом процессе крайне важны три составляющие: принятие соответствующей законодательной базы, технические оснащение и подготовка специалистов для работы в новых условиях.

В завершении заседания руководители общественных объединений задали представителям региональных ведомств вопросы о доступности городской и транспортной инфраструктуры; контроле качества услуг, оказываемых людям с инвалидностью; о кадровом обеспечении в сферах образования и социального обслуживания; организации культурно-досуговых мероприятий для северян с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32859/