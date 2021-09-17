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Мурманская область. Арктика (16+)17.09.21 10:15

Состоялось тестовое открытие кинотеатра «Мурманск»

16 сентября глава администрации города Мурманска Евгений Никора посетил кинотеатр «Мурманск», который открылся после ремонта. За летний период здесь появилась новая кассовая зона, была проведена профилактика кинопроекционного оборудования, а также внедрен новый сайт и система продажи билетов онлайн.

– Все нововведения направлены на то, чтобы зрителям было максимально комфортно и удобно. Например, новые аппараты для продажи билетов выполнены с учетом последних технических решений, в частности реализована возможность бесконтактной оплаты, – рассказал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Жители Мурманска очень любят ходить в кино, поэтому открытие кинотеатров давно ожидаемое событие в городской жизни.

В настоящее время кинотеатр работает в тестовом режиме, в репертуаре пока три картины. Полноценно кинозал заработает в самое ближайшее время.

Предыдущая глобальная реконструкция главного кинотеатра была проведена в 2014 году. Было полностью заменено техническое оснащение кинотеатра, изменился внешний и внутренний вид, а на фасаде разместился самый большой экран за Полярным кругом. Преобразилась территория и вокруг «Мурманска» – здесь появился новый асфальт, расширилась парковка для машин.

Помимо «Мурманска» изменения коснулись ещё одного кинотеатра – «Авроры». Там заменили сидения и напольное покрытие в зрительном зале. Открытие состоится на следующей неделе.

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