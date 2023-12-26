Состоялось торжественное мероприятие для сотрудников исполнительных органов Мурманской области

Губернатор Андрей Чибис лично поблагодарил государственных служащих и работников бюджетных учреждений, вручил заслуженные награды и поздравил с наступающим Новым годом.

Обращаясь к коллегам в поздравительной речи, глава региона отметил, что результаты их труда представляют огромное стратегическое значение не только для Мурманской области, но и для всей страны в целом.

«Мы с вами находимся на передовой – в пределах субъекта, который публично назван флагманом развития Арктики. И это не просто фигура речи. Тактика, которая формируется в нашем регионе, определяет очень многое. Вы ежедневно выполняете множество задач, выпускаете нормативно-правовые акты, исправляете ошибки, если получаете замечания. В какой-то момент такая работа может показаться несправедливой, но важно помнить, что от каждого шага и каждого действия зависит общий результат. Всё, что мы с вами делаем, – важно не только для Мурманской области, но и для всей страны в целом», – сказал Андрей Чибис.

Также глава региона подчеркнул, что Арктика – это «напряжённая территория», которая связана с огромными запасами природных ресурсов и сложной транспортно-логистической системой. А это значит, что возможность работать на благо развития Мурманской области, – это огромная честь для каждого из нас:

«То, что мы имеем честь служить Отечеству в такое время, – это счастье. Как бы не было тяжело и трудно, мы должны осознавать, что совершаем важное и большое дело. Я вижу сейчас в зале, а также на совещаниях и в муниципалитетах, людей разных возрастов и хочу сказать каждому огромное спасибо. Вы – большие молодцы! С наступающим Новым годом!» –подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, перед началом торжественной церемонии награждения на сцене драматического театра состоялся показ спектакля «Чародеи». В завершение глава региона вручил почетные грамоты и благодарственные письма губернатора Мурманской области лучшим сотрудникам, а также памятные медали «85 лет Мурманской области», знак отличия «За заслуги перед Мурманской областью» и другие награды.

Фото: https://gov-murman.ru