Состоялось торжественное мероприятие для сотрудников исполнительных органов Мурманской области, органов местного самоуправления и подведомственных учреждений

Губернатор Андрей Чибис лично поблагодарил за работу государственных и муниципальных служащих, а также работников бюджетных учреждений, вручил заслуженные награды и поздравил всех с наступающим Новым годом.

«Хочу поблагодарить всех за достойную работу – каждого на своем трудовом посту. Для нашей области 2024 год был знаковым – у нас в полную силу заработали решения, которые мы с вами прорабатывали, за которые бились и которые поддержал Президент России. Мы с вами разработали мастер-планы развития агломераций Арктики в Мурманской области и, несмотря на сложности с доходами бюджета, тем не менее приступаем к их реализации. На недавнем заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин обратил внимание, что в новых нацпроектах необходимо предусмотреть отдельный раздел, включающий мероприятия по реализации мастер-планов развития городов ДФО и опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ. Принципиально важно, что заработала программа реновации ЗАТО. Мы с вами и до начала специальной военной операции, с 2019 года, изыскивали ресурсы для улучшения качества жизни в наших военных гарнизонах. Но в этом году, в том числе благодаря поддержке президента, на эти цели было выделено беспрецедентное финансирование. Отмечу, полномасштабные работы мы начали опережающим темпом, не дожидаясь поступления федеральных средств, понимая все проблемы и риски. Я недавно был на передовой, где встретился с бойцами из Мурманской области, и увидел, какие чудеса они творят, разрабатывая в полевых условиях уникальные технические решения для борьбы с врагом. Поэтому нам с вами крайне важно обеспечивать им и их семьям надежный тыл, приводить в порядок, преображать военные города и поселки», – отметил глава региона.

Андрей Чибис подчеркнул, что каждый из работников на своём трудовом фронте вносит важнейший вклад в дело общей Победы, и успехи Мурманской области – результат ежедневного кропотливого труда каждого сотрудника исполнительных органов, муниципальной власти, подведомственных учреждений.

«Спасибо вам, что в это непростое время в суровых климатических условиях российской Арктики вы служите Отечеству, – это большая честь и великая ответственность», – сказал губернатор.

В завершение встречи глава региона вручил присутствующим Почётные грамоты, Благодарности губернатора Мурманской области, знаки отличия «За заслуги перед Мурманской областью» и другие награды.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/