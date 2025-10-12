Состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 40-летию войсковой части «ЗЕВС» — уникального центра дальней связи ВМФ

Вчера в Мурманске во Дворце культуры имени С.М. Кирова в торжественной церемонии приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, начальник связи – заместитель начальника главного штаба ВМФ России контр-адмирал Владимир Земсков, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко, временно исполняющий полномочия главы Мурманска Иван Лебедев, глава администрации ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков и командир войсковой части Александр Холчев.

Губернатор выступил с приветственным словом и вручил командиру части Александру Холчеву памятный адрес за особые заслуги в укреплении обороноспособности страны.

«Для меня большая честь сегодня быть на этом юбилее. С советских времен и по сей день вы обеспечиваете самую безопасную и современную связь со стратегическими крейсерами и подводными лодками нашего ВМФ. В условиях современной «турбулентности» именно надежная связь дает нашим потенциальным противникам чёткое понимание, что шутить с Россией нельзя. Особые слова благодарности хочу выразить ветеранам службы — тем, кто создавал эту мощь и компетенцию. Техника, безусловно, важна, но без квалифицированных военнослужащих, без тех, кто обеспечивает доведение необходимых сигналов, никакая оборона работать не будет. Крайне важно ценить опыт предыдущих поколений, использовать его и передавать дальше. Именно так будет развиваться наша мощная и сильная страна. Многие из вас живут в военных гарнизонах, которым мы уделяем особое внимание и поддержку. Нам удалось добиться серьёзного федерального финансирования в рамках программы реновации ЗАТО, и мы будем продолжать отстаивать интересы тех, кто служит и защищает Родину в Заполярье. Спасибо вам огромное за вашу службу и нашу безопасность. С праздником!», — обратился к присутствующим Андрей Чибис.

Также глава региона вручил государственные награды военнослужащим: Почётный знак губернатора Мурманской области «За оказание помощи и поддержку при проведении специальной военной операции» «СВОих не бросаем», 10 знаков «За доблестную службу в Заполярье», а также благодарности и благодарственные письма губернатора.

Контр-адмирал Владимир Земсков в своем выступлении подчеркнул стратегическое значение войсковой части «ЗЕВС» для обеспечения национальной безопасности России. От имени командования Военно-морского флота он вручил военнослужащим медали «За отличие в воинской службе», «Адмирала Флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова», «Адмирала Флота Советского Союза Сергея Георгиевича Горшкова» и другие ведомственные награды. После участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших защитников Отечества.

Владимир Мищенко и Иван Лебедев вручили благодарственные письма Мурманской областной Думы и главы города Мурманска, отметив значительный вклад военнослужащих части в социально-экономическое развитие региона.

Глава администрации ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков вручил благодарности и благодарственные письма военнослужащим и подчеркнул тесное взаимодействие между частью и администрацией ЗАТО.

Командир войсковой части Александр Холчев также провёл церемонию награждения и вручил 11 грамот отличившимся военнослужащим.

Торжественная церемония сопровождалась выступлениями заполярных артистов и творческих коллективов.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, радиостанция Военно-морского флота («ЗЕВС») создана в 1985 году и представляет собой мощнейший комплекс радиопередающих устройств, обеспечивающий связь в любой точке мира во всех диапазонах частот. Это единственный в мире объект, на котором реализованы системы связи различных диапазонов радиоволн — от сверхнизкочастотных до ультракоротковолновых. За 40 лет существования часть обеспечивала бесперебойную связь с глубокопогруженными силами флота в море, выполняя задачи стратегического значения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555027/#&gid=1&pid=24