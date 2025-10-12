Народный фронт проводит опрос россиян, посвящённый работе общественного транспортаВ Мурманской области стало труднее найти работу: вакансий меньше, конкуренция — выше
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)12.10.25 08:00

Состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 40-летию войсковой части «ЗЕВС» — уникального центра дальней связи ВМФ

Вчера в Мурманске во Дворце культуры имени С.М. Кирова в торжественной церемонии приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, начальник связи – заместитель начальника главного штаба ВМФ России контр-адмирал Владимир Земсков, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко, временно исполняющий полномочия главы Мурманска Иван Лебедев, глава администрации ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков и командир войсковой части Александр Холчев.

Губернатор выступил с приветственным словом и вручил командиру части Александру Холчеву памятный адрес за особые заслуги в укреплении обороноспособности страны.

«Для меня большая честь сегодня быть на этом юбилее. С советских времен и по сей день вы обеспечиваете самую безопасную и современную связь со стратегическими крейсерами и подводными лодками нашего ВМФ. В условиях современной «турбулентности» именно надежная связь дает нашим потенциальным противникам чёткое понимание, что шутить с Россией нельзя. Особые слова благодарности хочу выразить ветеранам службы — тем, кто создавал эту мощь и компетенцию. Техника, безусловно, важна, но без квалифицированных военнослужащих, без тех, кто обеспечивает доведение необходимых сигналов, никакая оборона работать не будет. Крайне важно ценить опыт предыдущих поколений, использовать его и передавать дальше. Именно так будет развиваться наша мощная и сильная страна. Многие из вас живут в военных гарнизонах, которым мы уделяем особое внимание и поддержку. Нам удалось добиться серьёзного федерального финансирования в рамках программы реновации ЗАТО, и мы будем продолжать отстаивать интересы тех, кто служит и защищает Родину в Заполярье. Спасибо вам огромное за вашу службу и нашу безопасность. С праздником!», — обратился к присутствующим Андрей Чибис.

Также глава региона вручил государственные награды военнослужащим: Почётный знак губернатора Мурманской области «За оказание помощи и поддержку при проведении специальной военной операции» «СВОих не бросаем», 10 знаков «За доблестную службу в Заполярье», а также благодарности и благодарственные письма губернатора.

Контр-адмирал Владимир Земсков в своем выступлении подчеркнул стратегическое значение войсковой части «ЗЕВС» для обеспечения национальной безопасности России. От имени командования Военно-морского флота он вручил военнослужащим медали «За отличие в воинской службе», «Адмирала Флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова», «Адмирала Флота Советского Союза Сергея Георгиевича Горшкова» и другие ведомственные награды. После участники мероприятия почтили минутой молчания память погибших защитников Отечества.

Владимир Мищенко и Иван Лебедев вручили благодарственные письма Мурманской областной Думы и главы города Мурманска, отметив значительный вклад военнослужащих части в социально-экономическое развитие региона.

Глава администрации ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков вручил благодарности и благодарственные письма военнослужащим и подчеркнул тесное взаимодействие между частью и администрацией ЗАТО.

Командир войсковой части Александр Холчев также провёл церемонию награждения и вручил 11 грамот отличившимся военнослужащим.

Торжественная церемония сопровождалась выступлениями заполярных артистов и творческих коллективов.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, радиостанция Военно-морского флота («ЗЕВС») создана в 1985 году и представляет собой мощнейший комплекс радиопередающих устройств, обеспечивающий связь в любой точке мира во всех диапазонах частот. Это единственный в мире объект, на котором реализованы системы связи различных диапазонов радиоволн — от сверхнизкочастотных до ультракоротковолновых. За 40 лет существования часть обеспечивала бесперебойную связь с глубокопогруженными силами флота в море, выполняя задачи стратегического значения.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555027/#&gid=1&pid=24

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-

Последние комментарии

Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Комментарий к новости:Мурманчанам пришли новые квитанции за электроэнергию со старыми проблемами - ошибки, большие и непонятные суммы
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
Комментарий к новости:Уникальный опыт региона по реализации комплексного плана развития «На Севере – жить!» представлен в Москве на II Международном симпозиуме «Создавая будущее»
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)19:30«Киберкраш: Влюбиться в твою улыбку». Художественный сериал, 16 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Где в России самые высокие пенсионные ожидания?-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 65 копеек, доллар потерял 22 копейки-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 11 и 13 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Сенаторы собираются разрешить производство консерв из печени трески на судах прибрежного рыболовства
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»