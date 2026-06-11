В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню России, в котором приняли участие сотрудники аппарата и структурных подразделений Управления.

Открывая собрание, врио главного судебного пристава Мурманской области полковник внутренней службы Андрей Зубов отметил: «День России по праву называют одним из самых значимых государственных праздников, который объединяет всех, кто гордится героическим прошлым нашей Родины, с уверенностью смотрит в её будущее и ответственно строит её настоящее».

12 июня страна отмечает День России — праздник, который символизирует единство, свободу и согласие народа. Этот день напоминает нам о любви к Родине и её героическом прошлом.

В торжественной обстановке состоялась церемония принятия присяги молодыми сотрудниками УФССП России по Мурманской области, вступившими в ряды судебных приставов. Присягая, сотрудники органов принудительного исполнения клянутся быть верными своей стране – Российской Федерации. Обязуются соблюдать и чтить законы, в первую очередь Конституцию Российской Федерации.

Сотрудникам органа принудительного исполнения и работникам Управления в торжественной обстановке были вручены различные награды.

В завершении торжественного собрания врио руководителя Управления Андрей Зубов поздравил коллег с заслуженными наградами и пожелал им новых профессиональных достижений, успехов в добрых делах и начинаниях на благо Родины.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.