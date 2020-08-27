Состоялось традиционное августовское совещание руководящих и педагогических работников Мурманской области

В мероприятии, которое прошло на базе центра дополнительного образования «Лапландия» приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, заместитель председателя Думы Наталия Ведищева, руководитель профильного комитета Думы Лариса Круглова.

Сергей Дубовой поздравил присутствующих с наступающим Днём знаний:

- В этом году жизнь внесла свои коррективы в проведение, но от этого не изменилась его суть. Он был и остается ярким, волнующим праздником для всех – первоклассников, старшеклассников, их родителей. А для педагогов – это еще и начало очередного учебного марафона длиной в год, новые задачи и вызовы. Сергей Дубовой также отметил, что летом велась активная подготовка школ Заполярья к новому учебному году. И депутаты в этом могли убедиться, работая на местах в своих избирательных округах. Пандемия не помешала воплотить в жизнь задачи по поддержке материнства и детства, обозначенные ранее Президентом России в своем послании. В их числе - бесплатное горячее питание младших школьников, модернизация инфраструктуры, обновления содержания и методов дополнительного образования. Для наших северных детей все эти вопросы являются чрезвычайно важными и напрямую связанными со здоровьем, развитием гармонически развитой личности. Впереди - новые проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни, духовно-нравственного воспитания юных северян, раскрытия их способностей, и главное – создание возможностей для молодежи жить и работать на своей малой родине.

Участники совещания познакомились с приоритетными направлениями деятельности по реализации нацпроекта «Образование» в нашем регионе, проектами развития дополнительного и профессионального образования, обсудили итоги и первоочередные задачи, наградили учреждения, показавшие наиболее эффективные результаты в этом году.