Состоялось внеочередное заседание Совета депутатов города Мурманска

В повестке дня один вопрос – «Об оценке исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск за 9 месяцев 2020 года и предложения по выходу из кризисной ситуации, сложившейся в ходе исполнения бюджета муниципального образования город Мурманск в текущем финансовом году».

Пандемия не могла не отразиться на экономических процессах города, поэтому бюджет нуждается в дополнительной оценке и коррективах.

– Весной простаивали предприятия, горожане не получали заработную плату в полном объеме. Мы приняли ряд решений для поддержки бизнеса. Вступили в силу изменения в системе налогообложения, утвержденные Мурманской областной Думой. Все это не могло не отразиться на бюджете. Большую тревогу вызывает снижение налоговых и неналоговых поступлений, – рассказал глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Сейчас самое главное – проанализировать сложившуюся ситуацию и понять, что нужно сделать, чтобы выполнить в первую очередь все социальные обязательства перед мурманчанами.

По прогнозным оценкам уменьшение поступлений доходов в бюджет города в 2020 году превысит 1,3 миллиарда рублей.

– Естественно, мы работаем над тем, чтобы сократить расходную часть бюджета. Где-то это получается, где-то нет, поэтому сегодня мы обсудили с депутатами Совета депутатов города Мурманска наши дальнейшие действия – прокомментировал глава администрации города Мурманска Евгений Никора.

Меры выхода из кризисной ситуации разработаны, некоторые уже реализуются. По словам главы администрации города Мурманска, областной центр получит не менее 424 миллионов рублей в помощь из областного бюджета.