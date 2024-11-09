Состоялось внеочередное заседание Совета депутатов города Мурманска

Депутаты приняли решение о передаче нежилого помещения по адресу: просп. Ленина, 18 из муниципальной собственности города Мурманска в собственность региона на безвозмездной основе.

На праве оперативного управления имущество планируется закрепить за ГАУМО «Молодая Арктика». Деятельность государственного автономного учреждения Мурманской области направлена на развитие добровольческого (волонтерского) движения, развитие и поддержки молодежных движений Кольского Заполярья.

Из областного бюджета выделены средства на проведение ремонтных работ и создание в указанном помещении мультифункционального молодежного пространства регионального отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28814&page=1