Состоялось вручение сертификатов на жильё молодым и многодетным семьям города Мурманска

Сегодня в Мурманске состоялось вручение свидетельств на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым и многодетным семьям – участникам программы «Обеспечение жильём молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2018-2024 годы. В мероприятии приняли участие глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев, глава администрации областного центра Евгений Никора и заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова.

– Поддержка молодых и многодетных семей – одна из важнейших мер улучшения демографической ситуации в городе, – отметил глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Важно, что в столице Заполярья проект реализуется как на федеральном, так и на областном и муниципальных уровнях. Это означает, что улучшить свои жилищные условия смогут большее количество семей.

Программа «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» в столице Заполярья реализуется с 2006 года. Семьи, в которых возраст супругов не превышает 35 лет, могут получить социальную выплату. В 2013 году администрация города Мурманска расширила действия программы. Финансовая помощь стала оказываться не только молодым, но и многодетным семьям, без ограничения возраста супругов.

Кроме того, для участников программы, улучшивших свои жилищные условия с помощью средств социальной выплаты, и у которых родились дети, предусмотрена добавочная мера поддержки в виде дополнительной социальной выплаты в размере 5% от средней стоимости жилья за счёт средств муниципального бюджета.

Всего в рамках программы с 2006 по настоящее время улучшили свои жилищные условия 1626 семей.