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Мурманская область. Арктика (16+)04.04.21 08:30

Состоялось выездное совещание по рассмотрению бюджетов Ковдорского района и Полярных Зорь с подведомственной территорией

Состоялось выездное совещание по рассмотрению параметров бюджетов Ковдорского района и Полярных Зорь с подведомственной территорией под руководством и.о. министра финансов Михаила Селезнева.

Глава Ковдорского района Сергей Сомов представил информацию о социально-экономическом развитии района, об объеме и структуре доходов бюджета в динамике по годам реализации, а также об основных направлениях расходования средств и перспективах развития района.

Бюджет района сформирован с соблюдением положений законодательства и с учетом исполнения обязательств, принятых в рамках соглашений между Минфином области и муниципальным образованием. Более 60% в доходах бюджета занимают средства областного и федерального бюджетов. Значительные объемы средств планируется направить на реализацию социально значимых проектов, в том числе в рамках национальных проектов.

В ходе совещания обсудили и возможные перспективы развития района, такие как реализация проектов «Ковдор - столица Гипербореи», «Навстречу Гиперборее», инвестиционный проект «Развитие сельских территорий», проекты резидентов Арктической зоны. Кроме того, были рассмотрены проблемы муниципального образования, возможные риски при исполнении бюджета, а также пути их решения.

Информацию о финансовом состоянии бюджета города Полярные Зори доложила руководитель финансового органа муниципального образования Наталья Шпигарь.

Бюджет на текущий финансовый год сбалансирован, основную долю налоговых поступлений в доход бюджета занимает налог на доходы физических лиц, динамика поступления которого имеет незначительный рост. Существенная поддержка муниципальному образованию оказывается за счет субсидий из областного бюджета на реализацию проектов по улучшению социальной сферы и повышению качества жизни населения, в том числе в рамках реализации соглашения между правительством Мурманской области и градообразующим предприятием.

«Одной из главных задач при исполнении бюджетов является обеспечение эффективного расходования бюджетных средств, соблюдение надлежащей финансовой дисциплины и принятие мер по своевременному исполнению расходов местных бюджетов. Ситуация с исполнением местных бюджетов находится на контроле в Министерстве финансов», – отметил и.о. министра финансов Мурманской области Михаил Селезнев.

Как сообщает региональное Министерство финансов,  по итогам совещаний органам местного самоуправления рекомендовано продолжить работу по снижению недоимки и дебиторской задолженности, осуществлять мониторинг налоговых поступлений в бюджет, обеспечить своевременное финансирование первоочередных расходных обязательств.

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