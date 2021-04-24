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Мурманская область. Арктика (16+)24.04.21 10:30

Состоялось выездное совещание по рассмотрению параметров бюджетов Мончегорска и Кировска с подведомственными территориями

Состоялось выездное совещание по рассмотрению параметров бюджетов Мончегорска и Кировска с подведомственными территориями под руководством и.о. министра финансов региона Михаила Селезнева.

Участники обсудили подходы к формированию местных бюджетов на 2021 год, доходные источники, основные направления расходов и перспективы развития муниципальных образований.

По словам главы администрации Мончегорска Виктора Садчикова, устойчивое исполнение местного бюджета, получение дополнительных доходов сверх утвержденных решением о бюджете на текущий год позволит в полном объёме исполнить принятые расходные обязательства и уменьшить долговую нагрузку на бюджет муниципалитета.

Участники совещания отметили, что надлежащее качество управления бюджетным процессом, осуществление мер, направленных на бюджетную консолидацию, способствуют социально-экономическому развитию Мончегорска и оздоровлению муниципальных финансов.

Как сообщает региональное Министерство финансов, глава администрации Кировска Юрий Кузин рассказал, что на территории города реализуются крупные инвестиционные проекты за счет средств бюджетов всех уровней, инвесторов, которые способствуют созданию новых рабочих мест в муниципальном образовании, росту налоговых поступлений.

Бюджет города сформирован с соблюдением положений бюджетного законодательства, расходные обязательства муниципального образования обеспечены собственными доходами местного бюджета, межбюджетными трансфертами и источниками финансирования дефицита бюджета.

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