Состоялось заседание кинокомиссии Мурманской области

В режиме ВКС в нём приняли участие председатель комитета регионального парламента по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту Герман Иванов и депутат Думы Анна Гришко. В центре внимания – результаты деятельности Центра развития кинопроизводства Мурманской области.

Оперативный орган кинокомиссии Мурманской области был образован в апреле 2020 года по инициативе регионального правительства. Его задача – поддержка организаций, занимающихся производством, прокатом и показом фильмов в Заполярье, а также популяризация Мурманской области как площадки для съёмок. Основными заявителями за это время стали кинематографисты из Мурманска, Санкт-Петербурга и Москвы.

В текущем году планируется 39 кинопроектов, из них 22 – в активной фазе. Помимо Мурманска, Териберки и Кольского района съёмки проходят в Мончегорске, Апатитах, Кировске, Ловозерском районе, Ковдоре, Печенгском округе, Дальних Зеленцах и Полярных Зорях.

По словам Германа Иванова, такая поддержка местной киноиндустрии даёт ощутимые результаты:

— С одной стороны, это популяризация и привлечение внимания к Крайнему Северу, его уникальности и самобытности, ведь за время существования Центра значительно расширилась география съёмок в регионе, причём производятся не только документальные, но и игровые фильмы. С другой стороны, это поддержка и помощь в становлении и раскрытии заполярных талантов, включая молодёжь, выведение их мастерства на качественно новый уровень. Правительство и Дума продолжают работу по совершенствованию законодательной базы о развитии креативных творческих индустрий в Мурманской области.

В рамках заседания участники обсудили взаимодействие центра с муниципальными органами власти и внесение изменений в грантовую политику на реализацию молодёжных кинопроектов.

Шла речь и о перечне услуг для съёмочных групп, работающих в регионе, и расширении образовательных программ для местных специалистов киноиндустрии.

Фото (Министерства культуры Мурманской области): https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34604/