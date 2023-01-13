Состоялось заседание коллегии УФССП России по Мурманской области

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области состоялось заседание коллегии, на котором были подведены итоги работы регионального ведомства в 2022 году и определены основные цели и задачи на 2023 год.

В ходе заседания коллегии подведены итоги работы по исполнению судебных решений и актов уполномоченных органов, обеспечению установленного порядка деятельности судов, дознанию и административной практике, по реализации надзорных полномочий за организациями, осуществляющими деятельность по возврату просроченной задолженности.

Руководством отмечено, что в результате принятых мер судебным приставам-исполнителям удалось обеспечить положительную динамику по основным направлениям деятельности.

Особое внимание Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской в 2022 году по-прежнему было уделено исполнению исполнительных документов социально значимых категорий, прежде всего, связанных с обеспечением прав детей на получение алиментов, взысканию заработной платы и иных исполнительных производств, затрагивающих права и интересы граждан.

В прошлом году судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов не допущено чрезвычайных происшествий в зданиях судов и судебных участков. Безопасность судей и участников судебного процесса в судебных заседаниях обеспечена в полном объёме.

Фото предоставлено пресс-службой УФПС России по Мурманской области.