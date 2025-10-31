Состоялось заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Северный морской путь и Арктика»

Комиссия Госсовета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика» под председательством Андрея Чибиса продолжает работу над поручениями Президента Владимира Путина. Сегодня в Москве под председательством Андрея Чибиса состоялось очередное заседание. В повестку вошли вопросы исполнения поручений Президента России Владимира Путина.

В перечень поручений, данных по итогам Международного арктического форума 2025 года, вошли ключевые решения, определяющие дальнейшее развитие Арктической зоны России. Многие из этих инициатив были предварительно проработаны и предложены комиссией Государственного Совета по направлению «Северный морской путь и Арктика». В ходе исполнения поручений на федеральном уровне утверждены долгосрочные комплексные планы (ДКП) социально-экономического развития опорных населённых пунктов Арктической зоны Российской Федерации. Эти планы включают конкретные мероприятия по строительству и модернизации социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, созданию новых рабочих мест и развитию систем жизнеобеспечения. Напомним, именно по инициативе комиссии Госсовета была проведена методологическая проработка подходов к формированию перечня опорных населённых пунктов Арктики, разработана единая методика их отбора и утверждения, а также подготовлены предложения, впоследствии легшие в основу решений правительства Российской Федерации.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков выразил благодарность Андрею Чибису за активную позицию по стратегическому развитию Арктики, инициативу создания комплексного плана президентского уровня, а также координацию работы.

Для системной координации усилий федеральных и региональных органов власти, государственных корпораций и бизнеса предложено сформировать президентский проект «Арктика и Трансарктический транспортный коридор». Проект направлен на комплексное и устойчивое развитие Арктической зоны России по пяти направлениям: укрепление национальной безопасности через развитие инфраструктуры, расширение минерально-сырьевой базы, развитие транспортной системы, стимулирование науки и инноваций, а также экологическая безопасность и сохранение биоразнообразия.

«Реализация поставленных Президентом России задач направлена на устойчивое социальное и экономическое развитие регионов Арктической зоны, улучшение качества жизни людей, обеспечение безопасности России в Арктике, рациональному развитию экономического потенциала при условии сохранении экологического баланса. Правительством приняты долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития агломераций Арктической зоны. Предусмотрено более 500 проектов строительства и реконструкции дорог, аэропортов, объектов ЖКХ, здравоохранения, культуры, спорта и досуга. На эти цели будет направлено 2,9 трлн рублей, из которых 60% средств – из внебюджетных источников», – сообщил Алексей Чекунков.

Участники заседания отметили, что разработка комплексного проекта продолжается совместными усилиями федеральных министерств, арктических регионов, государственных корпораций и экспертного сообщества. Сейчас идёт конкретизация содержания проекта, определение его приоритетных направлений и создание эффективной системы управления.

Андрей Чибис поблагодарил участников заседания за активную позицию и поддержку в ключевых вопросах.

Одна из тем, которую он обозначил, касается северного завоза. По итогам совещания с Президентом России Владимиром Путиным принято решение об увеличении объема казначейский кредитов на северный завоз со следующего года до 30 млрд рублей.

Также Андрей Чибис обозначил ключевую задачу по реализации мастер-планов опорных агломераций.

«Нам необходимо активизировать подготовку необходимой проектной документации для того, чтобы уже в 2027 году приоритетные мероприятия нашли отражение в перечне поручений Президента Владимира Владимировича Путина и в федеральном бюджете», – отметил Андрей Чибис.

Отдельное внимание на заседании было уделено вопросу влияния роста минимального размера оплаты труда на экономику арктических регионов. По данным представленных материалов, МРОТ в 2025 году установлен на уровне 22 440 рублей, однако с учётом районных коэффициентов и полярных надбавок в Арктической зоне он превышает 50 тысяч рублей. Если в среднем по стране МРОТ выше на 16% величины прожиточного минимума (ВПМ), то в АЗРФ из-за северных доплат МРОТ в среднем более чем в 2 раза выше ВПМ. Это создаёт значительную нагрузку на региональные бюджеты, так как необходимость доведения уровня зарплат до МРОТ сейчас лежит на регионах. Так, только для Мурманской области в 2025 году потребность в дополнительных бюджетных расходах составила 2,2 млрд рублей, в 2026 году прогнозируется рост расходов до 3,4 млрд рублей. Одним из следствий является сокращение разрыва между заработной платой работников, получающих минимальную оплату, и квалифицированных специалистов, что приводит к нарушению принципа справедливой оплаты труда. Вс больше категорий сотрудников бюджетной сферы, включая специалистов даже с высшим образованием, оказываются в категории получателей доплат до МРОТ. Это создаёт кадровые риски и снижает мотивацию квалифицированных работников.

«Безусловно, абсолютно поддерживаем политику, связанную с повышением минимального размера оплаты труда, но при этом, с учётом решений Конституционного суда, которые были приняты ранее, всё, что касается оплаты северных коэффициентов, ложится на бремя региональных бюджетов. Мы будем наставить на изменении методологии и дополнительной компенсации», – сообщил Андрей Чибис.

Комиссией рассмотрены возможные подходы к решению данной проблемы. Среди предложений — предоставление регионам Арктической зоны дотаций из федерального бюджета для частичной компенсации расходов, вызванных повышением МРОТ; корректировка методики расчёта медианной заработной платы с исключением учёта районных коэффициентов и полярных надбавок во избежание их двойного счета; а также установление единой системы оплаты труда работников бюджетной сферы, обеспечивающей сохранение справедливой дифференциации в зависимости от квалификации и сложности выполняемой работы. Дополнительно предложено внести изменения в расчет субвенций из средств Фонда обязательного медицинского страхования, чтобы индексация заработной платы младшего и прочего медперсонала учитывала рост МРОТ без дополнительной нагрузки на региональные бюджеты.

Ранее с предложением о дополнительной поддержке арктическим регионам выступил губернатор Андрей Чибис на парламентских слушаниях «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» под руководством председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, комиссия Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Северный морской путь и Арктика» образована Указом Президента Российской Федерации в июле 2024 года. Председателем комиссии назначен губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В заседании приняли участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, Государственной Думы, Совета Федерации, государственных корпораций и профильных научных организаций.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556348/#&gid=1&pid=3