Состоялось заседание комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в городе Мурманске

В рамках заседания комиссия согласовала организационный план проведения Всероссийской переписи населения на территории муниципального образования город Мурманск, представляющий собой деление территории на счётные и переписные участки и определяющий необходимое количество переписного персонала. Предполагается, что для проведения переписной кампании в областном центре будет привлечено более 800 человек с учётом резерва, средняя нагрузка на переписчика составит примерно 550 человек.

Одной из задач подготовки предстоящего масштабного мероприятия является подбор временного переписного персонала.

Мурманскстат приглашает всех активных и коммуникабельных людей для выполнения работ по сбору сведений о населении на условиях гражданско-правового договора. Контактная информация для заинтере­сованных лиц размещена на сайте Мурманскстата.

Залогом успешного проведения переписи является активная разъяснительная кампания среди населения. Главным нововведением предстоящей переписи станет ранее не применявшаяся в отечественной статистике технология – самостоятельное заполнение респондентами электронных переписных листов на Едином портале государственных услуг. В период проведения Интернет-переписи, с 1 по 25 октября, пользователи портала Госуслуг смогут без участия переписчика подать сведения о себе и членах своей семьи.

Пройти Интернет-перепись смогут лица, имеющие стандартную или подтверждённую учётную запись на сайте Госуслуг, поэтому мурманчанам необходимо заранее позаботиться о наличии такой учётной записи на портале.