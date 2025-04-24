Состоялось заседание комиссии Совета законодателей РФ по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению

В режиме ВКС в нём принял участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

В центре внимания – формирование мер государственной поддержки социально-экономического развития опорных населённых пунктов и прилегающих территорий, в том числе в рамках плана мероприятий по реализации Стратегии пространственного развития РФ до 2030 года.

Отмечалось, что для эффективной реализации мер поддержки таких зон необходимо в первую очередь скоординировать работу профильных федеральных органов власти, выработать порядок проведения инвентаризации и оценки технического состояния автомобильных дорог и других объектов улично-дорожной сети, по возможности организовать централизованную подготовку кадров или повышение квалификации сотрудников для органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Комментируя итоги заседания, Сергей Дубовой отметил, что ярким примером продуктивной и конструктивной совместной работы федеральных и региональных органов власти является Мурманская область, где разработаны мастер-планы городов (агломераций) – долгосрочные градостроительные документы, определяющие стратегию развития территорий. Стоит напомнить, что в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина в 2023 году были определены шестнадцать опорных населённых пунктов Арктической зоны Российской Федерации. В этом перечне три агломерации Мурманской области – Мурманская, Кировско-Апатитская и Мончегорская, где сконцентрированы минерально-сырьевые центры, главный горнолыжный курорт Севера и центр зимних видов спорта, главный научный центр Российской Арктики и креативный кластер Заполярья.

— Перед руководством регионов, где уже определены опорные населённые пункты, стоят серьёзные задачи по развитию своих территорий, созданию комфортных и привлекательных условий для жизни людей, оптимизации инфраструктуры для привлечения инвесторов. Все субъекты имеют свои особенности и при этом играют серьёзную роль в социально-экономическом развитии страны, – подчеркнул спикер. – Благодаря комплексному подходу и поддержке федерального центра в Мурманской области уже ведётся планомерная работа по привлечению инвестиций и модернизации объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. И стоит отметить, что сегодня наш регион – абсолютный лидер по количеству резидентов Арктической зоны РФ и по объёму вложенных ими инвестиций. Также мы получили положительный эффект от действия федеральных законов по поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне России, в их развитие подготовив изменения в региональную нормативную правовую базу о льготных режимах для резидентов. Работы предстоит не мало, но для многих регионов это возможность выйти на новый уровень качества жизни.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32386/