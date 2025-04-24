Северян приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк России онлайн»Фестивалю молодых художников, дизайнеров одежды «НаМОДнение» исполняется 25 лет
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.04.25 14:30

Состоялось заседание комиссии Совета законодателей РФ по делам Федерации, региональной политике и местному самоуправлению

В режиме ВКС в нём принял участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

В центре внимания – формирование мер государственной поддержки социально-экономического развития опорных населённых пунктов и прилегающих территорий, в том числе в рамках плана мероприятий по реализации Стратегии пространственного развития РФ до 2030 года.

Отмечалось, что для эффективной реализации мер поддержки таких зон необходимо в первую очередь скоординировать работу профильных федеральных органов власти, выработать порядок проведения инвентаризации и оценки технического состояния автомобильных дорог и других объектов улично-дорожной сети, по возможности организовать централизованную подготовку кадров или повышение квалификации сотрудников для органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Комментируя итоги заседания, Сергей Дубовой отметил, что ярким примером продуктивной и конструктивной совместной работы федеральных и региональных органов власти является Мурманская область, где разработаны мастер-планы городов (агломераций) – долгосрочные градостроительные документы, определяющие стратегию развития территорий. Стоит напомнить, что в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина в 2023 году были определены шестнадцать опорных населённых пунктов Арктической зоны Российской Федерации. В этом перечне три агломерации Мурманской области – Мурманская, Кировско-Апатитская и Мончегорская, где сконцентрированы минерально-сырьевые центры, главный горнолыжный курорт Севера и центр зимних видов спорта, главный научный центр Российской Арктики и креативный кластер Заполярья.

— Перед руководством регионов, где уже определены опорные населённые пункты, стоят серьёзные задачи по развитию своих территорий, созданию комфортных и привлекательных условий для жизни людей, оптимизации инфраструктуры для привлечения инвесторов. Все субъекты имеют свои особенности и при этом играют серьёзную роль в социально-экономическом развитии страны, – подчеркнул спикер. – Благодаря комплексному подходу и поддержке федерального центра в Мурманской области уже ведётся планомерная работа по привлечению инвестиций и модернизации объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. И стоит отметить, что сегодня наш регион – абсолютный лидер по количеству резидентов Арктической зоны РФ и по объёму вложенных ими инвестиций. Также мы получили положительный эффект от действия федеральных законов по поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне России, в их развитие подготовив изменения в региональную нормативную правовую базу о льготных режимах для резидентов. Работы предстоит не мало, но для многих регионов это возможность выйти на новый уровень качества жизни.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32386/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги первого квартала в лесной промышленности России: аналитика и прогнозы hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Комментарий к новости:В регионе продолжается объединение бюджетных организаций, в том числе и в сфере образования
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
-Правовая консультация (18+)С начала года Отделение СФР по Мурманской области выплатило единое пособие более 600 беременным женщинам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Отпуск в мае: как отдыхать, чтобы заработать? Рекомендации юриста про выплаты и отпуск-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 49 копеек, евро прибавляет 14 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила высокий уровень обеспечения безопасности в ходе комплексной плановой проверки-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)На портале «Госуслуги» появился сервис проверки сим-карт
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»