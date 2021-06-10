Состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам организации летнего отдыха детей

Заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева провела заседание межведомственной комиссии по организации оздоровления детей. В совещании приняли участие представители всех ведомств, отвечающих за организацию отдыха юных северян.

«В период летней оздоровительной кампании 2021 года организованными формами отдыха за счет средств областного бюджета будут охвачены 7 тысяч детей на территории Мурманской области и 4 751 ребёнок за пределами региона, – сообщила Елена Дягилева. – На эти цели в областном бюджете предусмотрены средства в объеме свыше 286 млн рублей, в том числе на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, более 146 млн рублей».

Отдых всех детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях на территории региона осуществляется на бесплатной основе. Выездной отдых также будет бесплатным для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для остальных родительская плата за путевки составит 25% от стоимости плюс плата за проезд и питание в пути. Северян примут лагеря отдыха, расположенные на Черноморском побережье Кавказа, а также в Крыму. В это время на территории Мурманской области будут функционировать 70 объектов отдыха детей.

Особое внимание в текущем году уделено соблюдению санитарно-эпидемиологических требований с учетом рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции.

«Летняя оздоровительная кампания стартовала по запланированному графику, с соблюдением всех требований к санитарно-эпидемиологическому и антитеррористическому режиму, – сообщила министр образования и науки Мурманской области Ольга Дзюба. – Также в целях обеспечения контроля условий пребывания детей в оздоровительных лагерях в 2021 году в договоры включен пункт об обязательном присутствии в оздоровительном учреждении уполномоченного представителя министерства образования и науки».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, организованные группы детей направляются в оздоровительные учреждения в специализированных детских вагонах (специализированным железнодорожным составом). В пути следования дети обеспечиваются трехразовым сбалансированным питанием (в вагонах), медицинским обслуживанием и охраной силами сотрудников полиции. Перед началом каждой смены персонал детского оздоровительного лагеря должен пройти обследования на COVID-19 с получением результатов обследования не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу.