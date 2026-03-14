Состоялось заседание Общественной молодёжной палаты при Мурманской областной Думе
14.03.26 13:00

Состоялось заседание Общественной молодёжной палаты при Мурманской областной Думе

В мероприятии приняли участие спикер регионального парламента Сергей Дубовой, сенатор Российской Федерации Лариса Круглова, председатель профильного комитета областной Думы Герман Иванов.

- Реализация молодёжной политики в Мурманской области - это стратегическая задача, направленная на создание условий для полноценной самореализации молодого поколения, - отметил Сергей Дубовой. - Эти приоритеты закреплены и в региональном стратегическом плане «На Севере - жить!». Молодёжный парламент при Мурманской областной Думе играет важнейшую роль в вовлечении молодых граждан в политическую жизнь нашего региона.

Лариса Круглова подчеркнула важность взаимодействия с молодыми парламентариями.

В рамках заседания была рассмотрена и принята к сведению информация о грантовых конкурсах в форме субсидий для реализации молодёжных социально значимых проектов и программ, проектах молодежного инициативного бюджетирования, которую представила председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева.

Она отметила, что молодым северянам предоставляется реальная возможность для реализации своих идей и инициатив. На конкурс могут быть представлены социально значимые проекты и программы по различным направлениям. Приём заявок продлится до 30 марта.

Председатель Общественной молодёжной палаты Павел Хлопонин представил информацию об итогах четвёртого заседания Совета молодёжных парламентов при Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Он отметил, что Мурманская область весь прошлый год председательствовала в совете, которым за это время был рассмотрен целый ряд важных законодательных инициатив.

- Совет молодёжных парламентов стал значимой площадкой для обмена опытом, практиками и наработками между молодёжными парламентами регионов Северо-Запада России, - подчеркнул Павел Хлопонин.

В рамках заседания молодые парламентарии обсудили вопросы реализации стратегии молодёжной политики через общественные проекты на примере проекта «Родина – мы».

Председатель комитета по культуре, молодёжной политике, туризму и спорту областной Думы Герман Иванов рассказал о подготовке к проведению совместно с Молодёжным парламентом при Законодательном Собрании Ростовской области круглого стола на тему «Реализация государственной молодёжной политики: практика регионов».

Планируется, что мероприятие пройдёт в июне этого года. Депутат предложил включить в повестку круглого стола наиболее значимые достижения Мурманской области в сфере молодёжной политики, такие как: программа «Свой дом в Арктике», молодёжные пространства «СОПКИ», развитие среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет» и стратегического плана «На Севере – жить!».

На заседании обсуждалось предложение Молодёжного парламента Вологодской области об установлении в субъектах Северо-Запада России ограничений розничной продажи лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, моторного топлива в целях обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения причинения вреда здоровью несовершеннолетних. Как подчеркнул Павел Хлопонин, данная инициатива будет направлена в соответствующие структуры для получения экспертной оценки о целесообразности введения подобных ограничений на территории Мурманской области.

Молодые парламентарии приняли к сведению информацию о направлении кандидатуры Шаршукова Александра Александровича, депутата Совета депутатов Печенгского муниципального округа, в состав Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а также обсудили план работы Общественной молодёжной палаты при Мурманской областной Думе на 2026 год.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33993/

Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
Д.О Вернер
06.03.26 14:04
А в бассейн на ул. Челюскинцев их не водили? А ведь он "стоял" в основе всего развития водного спорта в Заполярье! * * * Во время 3-дневного визита представители Федерации предложили экспертное уча
Комментарий к новости:Делегация Федерации водных видов спорта России посетила уникальный духовный реабилитационно-спортивный центр в Мурманске
Ольга
04.03.26 15:18
Отправила почтой России на Москва - 400 4 посылки 07.02.2026 и все больше о них ни каких данных нет, муж до сих пор их не получил 23853010021272 23853010021319 23853010021425 23853010021579 До Москвы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
