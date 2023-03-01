Состоялось заседание Общественной палаты Мурманской области

В центре внимания был отчёт о деятельности этого коллегиального органа за прошлый год.

Первый заместитель председателя областной Думы Владимир Мищенко в своём приветствии подчеркнул, что Общественная палата тесно взаимодействует с Мурманской областной Думой, как на законодательном поле, так и по различным направлениям жизни Арктического региона:

— Сообща решаются все значимые вопросы. Депутатам Думы важно мнение общественности при принятии законопроектов, в том числе, главного финансового закона области. Участие институтов общественного контроля в достижении национальных целей, содействие реализации значимых проектов на территории региона ведётся в Общественной палате системно и постоянно. Уверен, что результаты этой деятельности станут опорой для реализации новых планов по развитию нашего северного региона.

Парламентарий пожелал представителям общественности плодотворной работы, полезного общения и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

В числе мероприятий Общественной палаты - выездные заседания, встречи с жителями, направленные на разъяснение действий органов государственной власти и формирование единого подхода у власти и общества к решению актуальных вопросов. В единый день голосования Общественная палата осуществляла мониторинг соблюдения избирательных прав граждан на муниципальных выборах. Коллегиальным органом проведено восемь экспертиз законопроектов, как региональных, так и федеральных, а также разработаны методические рекомендации по содержанию разделов об условиях доступности объектов и услуг для людей с инвалидностью на официальных сайтах организаций.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/9ad/rot4rzcli0ysu85jerkawb5ufyniv7o3.JPG