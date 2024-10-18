Состоялось заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по образованию, науке и высшей школе

В его работе приняли участие депутаты Мурманской областной Думы Михаил Белошеев и Алексей Гиляров в режиме ВКС.

В центре внимания парламентариев Северо-Запада было обращение ПАСЗР к председателю правительства Михаилу Мишустину о необходимости уточнения наименований дошкольных образовательных организаций, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии.

После обсуждения комитет принял решение рекомендовать конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая пройдёт в ноябре в Вологде, поддержать это обращение.

Также в рамках заседания была рассмотрена инициатива об установлении права преимущественного приёма детей педагогических работников на обучение по образовательным программам дошкольного образования, а также вопрос о необходимости уточнения прав и компенсационных выплат педагогическим работникам, работающим с детьми с расстройствами аутистического спектра, умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30946/