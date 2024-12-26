Состоялось заседание региональной комиссии по вопросам помилования

В Министерстве юстиции Мурманской области состоялось заседании комиссии по вопросам помилования. Представители комиссии рассмотрели ходатайство о помиловании одного осужденного.

Заместитель губернатора Мурманской области – министр региональной безопасности Артём Долгов принял участие в заседании комиссии.

При изучении материалов члены комиссии приняли во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, поведение осужденного и его характеристику, а также учли мнение администрации УФСИН России по Мурманской области.

По результатам приняли решение о нецелесообразности применения акта помилования в отношении осужденного.

Кроме того, комиссия обсудила планы работы на январь 2025 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/