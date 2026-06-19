Города возможностей: где есть потенциал роста цен на жильё?ЧТО ТАКОЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДОЛГА И ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.06.26 12:30

Состоялось заседание Совета молодёжных парламентов при Парламентской Ассоциации Северо-Запада России

В мероприятии, которое проходило в режиме ВКС, принял участие председатель молодёжного парламента при Мурманской областной Думе Павел Хлопонин.

Молодые парламентарии обсудили новации в законодательстве регионов, в частности - установление на территории Вологодской области ограничения на розничную продажу лакокрасочных материалов лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста.

Также в центре внимания – инициатива о внесении изменения в федеральный закон «О страховых пенсиях»: предлагается учитывать в страховом стаже для одного из родителей, бабушки, деда, другого родственника или опекуна период ухода за ребёнком в возрасте до 1,5 лет наравне с периодами работы и (или) иной деятельности.

Важная тема для обсуждения - обращение Псковского областного Собрания депутатов в правительство Российской Федерации по вопросу внесения изменений в правила дорожного движения. Псковичи указали на правовую неопределённость при квалификации электрических средств передвижения, таких как электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколёса и иные аналогичные устройства, что приводит к отсутствию единообразного применения норм Правил дорожного движения Российской Федерации в отношении их пользователей и препятствует эффективному обеспечению безопасности дорожного движения. Предлагаемые изменения должны устранить этот законодательный пробел.

- Такие заседания позволяют изучать опыт законодательной деятельности в других субъектах, - отметил Павел Хлопонин. – Каждый регион имеет свои экономические, географические, культурные и демографические особенности, но законодательные задачи часто могут носить схожий характер. При этом в одной из областей уже может быть успешно внедрён и обкатан механизм, который нам только предстоит разработать. Изучение чужого опыта позволяет не «изобретать велосипед», а адаптировать уже доказавшие свою эффективность решения под местные условия.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34511/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
13.06.26 13:09
Участники проекта ОБЯЗАНЫ побывать на всех ключевых точках - 2013 Кольская сверхглубокая, МСФ, Рыбокомбинат, Мясокомбинат, ДСК, Свинокомплексы, Птицефабрики, зверофермы и т.д., там теперь тишина...
Комментарий к новости:«Туризм для своих»: по поручению губернатора программа бесплатных экскурсий по региону для северян стартует с 12 июня
Д.О Вернер
02.06.26 11:45
Странно, 40 лет назад об этом никто не знал "... 293-ю годовщину со дня образования... " Северного флота... Из обзора от ИИ - СФ официально создан 1 июня 1933 года... исторические корни военно-морског
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом поздравил подчиненных с 293-й годовщиной флота и началом летнего периода обучения
Максим
01.06.26 20:30
В любом виде Спорта, если это Спорт, необходима физическая подготовка и определённые навыки.
Комментарий к новости:В областном центре провели первые официальные региональные соревнования «Арктический падел»
-Правовая консультация (18+)Защитникам Отечества и их родным намерены предоставить новые льготы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире17:35«Рамки закона». Тематическая программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)
-PRO Деньги (16+)Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14,25% годовых-PRO Валюту (16+)Доллар США укрепляется к евро и фунту, стабилен в паре с иеной-PRO Энергетику (18+)С головного узла «Нива ГЭС-1» проведут холостой сброс воды с Имандровского водохранилища-PRO ЖКХ (18+)В рамках превентивного рейда проведена проверка содержания домов на улице Фадеев Ручей в Мурманске-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Налогоплательщиков освободят от штрафов, если они не подали или несвоевременно подали декларацию 3-НДФЛ, но оплатили все налоги
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять