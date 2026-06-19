Состоялось заседание Совета молодёжных парламентов при Парламентской Ассоциации Северо-Запада России

В мероприятии, которое проходило в режиме ВКС, принял участие председатель молодёжного парламента при Мурманской областной Думе Павел Хлопонин.

Молодые парламентарии обсудили новации в законодательстве регионов, в частности - установление на территории Вологодской области ограничения на розничную продажу лакокрасочных материалов лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста.

Также в центре внимания – инициатива о внесении изменения в федеральный закон «О страховых пенсиях»: предлагается учитывать в страховом стаже для одного из родителей, бабушки, деда, другого родственника или опекуна период ухода за ребёнком в возрасте до 1,5 лет наравне с периодами работы и (или) иной деятельности.

Важная тема для обсуждения - обращение Псковского областного Собрания депутатов в правительство Российской Федерации по вопросу внесения изменений в правила дорожного движения. Псковичи указали на правовую неопределённость при квалификации электрических средств передвижения, таких как электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколёса и иные аналогичные устройства, что приводит к отсутствию единообразного применения норм Правил дорожного движения Российской Федерации в отношении их пользователей и препятствует эффективному обеспечению безопасности дорожного движения. Предлагаемые изменения должны устранить этот законодательный пробел.

- Такие заседания позволяют изучать опыт законодательной деятельности в других субъектах, - отметил Павел Хлопонин. – Каждый регион имеет свои экономические, географические, культурные и демографические особенности, но законодательные задачи часто могут носить схожий характер. При этом в одной из областей уже может быть успешно внедрён и обкатан механизм, который нам только предстоит разработать. Изучение чужого опыта позволяет не «изобретать велосипед», а адаптировать уже доказавшие свою эффективность решения под местные условия.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34511/