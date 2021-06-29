Состоялось завершающее заседание Мурманской областной Думы шестого созыва

В нём приняли участие депутаты Думы, руководители органов исполнительной власти, представители муниципальных образований, прокуратуры. Заседание, которое вёл глава регионального парламента Сергей Дубовой, началось с торжественного награждения депутатов областной Думы за успехи в законотворческой деятельности и вклад в развитие региона.

Парламентарии рассмотрели и приняли в первом чтении и окончательной редакции проект закона, который определяет в Мурманской области территории, на которых земельные участки могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование. Он разработан в целях реализации федерального закона.

В ходе обсуждения отмечалось, что закон непростой, но очень важный. В приложениях к закону содержится описание местоположения данных территорий, которое согласовано на заседании Общественного совета Арктической зоны Российской Федерации, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, сведения об их площадях.

Общая площадь земель на эти цели на территории муниципальных образований нашего региона составляет более 700 тысяч га . Она выделена с учётом интересов коренных малочисленных народов и при согласовании с органами местного самоуправления. Как пояснила министр имущественных отношений области Виктория Минкина, выступившая с докладом на заседании, работа по предоставлению участков начнётся с 1 августа.

Процедуру окончательного чтения прошёл проект закона «О праздничных днях и памятных датах Мурманской области». Законодательно закрепляются праздничные и памятные даты, связанные с важнейшими историческими событиями на территории области. В частности, 6 мая – День присвоения Мурманску почётного звания «Город-герой», 28 мая – День образования Мурманской области, 23 октября – День разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

В третьем чтении принят законопроект «Об отдельных вопросах организации и осуществления общественного контроля в Мурманской области», который регулирует порядок организации и проведения общественной проверки, общественной экспертизы и общественных обсуждений.

Региональные парламентарии одобрили в окончательном виде проект закона о городах Мурманской области, удостоенных почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы». Законом определяются формы взаимодействия органов государственной власти Мурманской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, в состав которых входят Города воинской славы, а также порядок финансового обеспечения мероприятий, связанных с присвоением городам этого почётного звания. Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Депутаты поддержали в окончательной редакции принятие законопроекта «О присвоении городу Гаджиево почётного звания Мурманской области «Город морской доблести». Он подготовлен в рамках реализации недавно принятого закона «О почётных званиях Мурманской области» и внесён Сергеем Дубовым.

В своем выступлении С.М. Дубовой отметил большие заслуги города в обеспечении обороноспособности страны:

— Гаджиево, как город-часовой, уже более 60 лет является гарнизоном подводников и играет очень важную роль в системе обеспечения суверенитета и независимости нашего государства и мирной жизни народа. За годы службы более двух тысяч гаджиевцев были награждены правительственными наградами, более пяти тысяч ведомственными наградами Министерства обороны Российской Федерации, 5 человек стали Героями Советского Союза, 14 жителей гарнизона – Героями Российской Федерации.