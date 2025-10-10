Состоялось завершение процедуры передачи важнейших объектов Мурманскому морскому рыбному порту

8 октября 2025 года завершилось оформление перехода в собственность и хозяйственное ведение АО «Мурманский морской рыбный порт» ряда приоритетных объектов недвижимости, указанных в решении Арбитражного суда Мурманской области по делу №А42-1051/2023 (https://ras.arbitr.ru).

Как сообщает vk.com/mmrp, в перечень передаваемого имущества вошли: холодильник с административным корпусом общей площадью 11684 кв. метров, склад рыбной муки, здание совмещённого склада и бытовой корпус в Южном районе порта.

Длительный судебный процесс завершился подтверждением правовой силы судебного решения апелляционной инстанции, признавшей обоснованность первоначального вердикта. Процедура завершилась подписанием акта приёма-передачи, удостоверяющего официальную передачу имущества законному владельцу.

С момента заключения акта, 9 октября 2025 года, вышеуказанные объекты находятся в непосредственном хозяйственном ведении АО «ММРП». Параллельно порт приступил к комплексной инвентаризации приобретенных активов, определению фактического состояния технологических мощностей и формированию программы технической модернизации.

Реализация намеченных мер направлена на существенное усиление ресурсного потенциала порта, создание оптимальных условий для наращивания объёмов хранения и, соответственно, укрепления позиций регионального бизнеса.

