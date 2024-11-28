Состоялся IX форум замещающих родителей Мурманской области

Вчера на площадке Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота собрались приёмные родители, опекуны, попечители и специалисты, осуществляющие социальный патронаж в отношении несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На торжественной церемонии открытия форума министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова вручила благодарственные письма губернатора Мурманской области северянам, среди которых: Светлана Бойко, Олег Трошин, Ирина Клобукова, Майя Николаева, Ирина Тимашова, Рената Потапова, Анна Курганская, Татьяна Лысенко. Памятными подарками и дипломами также были награждены победители и призёры ежегодных творческих конкурсов замещающих семей.

Благодарственным письмом Уполномоченного по правам ребёнка в Мурманской области Алевтины Андреевой поощрена семья Казаченко. Мурманчане Елена Викторовна и Виктор Николаевич воспитывают двоих приемных детей. В 2024 году северяне стали лауреатами регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Приёмная семья».

В рамках форума работали секции: «Родительское просвещение», «Дети в ОВЗ», «Безопасное детство». Участники поделились опытом, получили рекомендации по волнующим вопросам и обсудили эффективные практики в области повышения родительских компетенций, чтобы обеспечить каждому ребенку наилучшие условия для развития.

Как сообщает администрация города Мурманска, в системе социальной защиты детей, которые по тем или иным причинам не могут жить со своими биологическими родителями, ключевую роль играют замещающие семьи. Создание и поддержание такой семьи требует значительных усилий, терпения и любви со стороны мурманчан.

2662 ребёнка в Кольском Заполярье оказались в сложной жизненной ситуации. Из них 93% обрели любящую семью в лице 1300 приемных родителей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28924&page=1