Работа мечты в Мурманской области: каких редких специалистов ищут этой зимойПолярная ночь заходит в Мурманскую область
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)28.11.24 12:30

Состоялся IX форум замещающих родителей Мурманской области

Вчера на площадке Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота собрались приёмные родители, опекуны, попечители и специалисты, осуществляющие социальный патронаж в отношении несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На торжественной церемонии открытия форума министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова вручила благодарственные письма губернатора Мурманской области северянам, среди которых: Светлана Бойко, Олег Трошин, Ирина Клобукова, Майя Николаева, Ирина Тимашова, Рената Потапова, Анна Курганская, Татьяна Лысенко. Памятными подарками и дипломами также были награждены победители и призёры ежегодных творческих конкурсов замещающих семей.

Благодарственным письмом Уполномоченного по правам ребёнка в Мурманской области Алевтины Андреевой поощрена семья Казаченко. Мурманчане Елена Викторовна и Виктор Николаевич воспитывают двоих приемных детей. В 2024 году северяне стали лауреатами регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Приёмная семья».

В рамках форума работали секции: «Родительское просвещение», «Дети в ОВЗ», «Безопасное детство». Участники поделились опытом, получили рекомендации по волнующим вопросам и обсудили эффективные практики в области повышения родительских компетенций, чтобы обеспечить каждому ребенку наилучшие условия для развития.

Как сообщает администрация города Мурманска, в системе социальной защиты детей, которые по тем или иным причинам не могут жить со своими биологическими родителями, ключевую роль играют замещающие семьи. Создание и поддержание такой семьи требует значительных усилий, терпения и любви со стороны мурманчан.

2662 ребёнка в Кольском Заполярье оказались в сложной жизненной ситуации. Из них 93% обрели любящую семью в лице 1300 приемных родителей.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28924&page=1

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В связи со старением населения в России увеличивается демографическая нагрузка на граждан трудоспособного возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
Комментарий к новости:«Объёмы угля будут снижаться. Никакого оптимизма по данному вопросу у нас нет», - исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
Комментарий к новости:Кошелёк: с 1 января 2025 года Центр школьного питания поднимает цены на завтраки, полдники, обеды и ужины
-Правовая консультация (18+)Как северянам выйти на пенсию на пять лет раньше? Отделение СФР по Мурманской области разъясняет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире15:00«Научные сенсации». Научно-популярная программа (12+)16:10«Россия вне зоны доступа». Документальный фильм (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области растёт число участников программы долгосрочных сбережений-PRO Валюту (16+)Цены на нефть слабо опускаются, доллар США укрепляется-PRO Энергетику (18+)Правительство РФ повысило прозрачность оказания услуги по техприсоединению к электрическим сетям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Кошелёк: штрафы за нарушение ПДД могут вырасти с 1 января
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика