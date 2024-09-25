Состоялся областной методический вебинар «Волонтёры культуры в библиотеке»

Областной методический вебинар «Волонтёры культуры в библиотеке» провели 19 сентября. На вебинаре участники делились опытом взаимодействия различных библиотек России с добровольцами.

Участниками онлайн-события стали заместитель директора по научной и методической работе Российской государственной библиотеки для молодёжи Марина Захаренко, руководитель Мурманского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтёры культуры» Павел Родионов, специалисты библиотек города Мурманска и Мурманской области.

Мурманская область является одним из лидеров по привлечению волонтёров к деятельности в сфере культуры. В региональном отделении всероссийского общественного движения «Волонтёры культуры» рассказали о своей деятельности в Мурманской области, а сотрудники библиотек Мурманска, Снежногорска, Оленегорска и Апатитов поделились опытом работы с волонтёрами и волонтёрскими организациями, а также своими планами и идеями.

Как сообщает региональное Министерство культуры, участники вебинара выразили готовность продолжать продуктивно работать с добровольцами, мотивировать их и вовлекать в деятельность библиотек.

Организатором мероприятия выступила Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/