Состоялся обмен: 95 российских военнослужащих возвращаются на родину

Как сообщает Минобороны России, 18 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ.

В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.