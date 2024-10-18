Мурманская область. Арктика (16+)18.10.24 22:30
Состоялся обмен: 95 российских военнослужащих возвращаются на родину
Как сообщает Минобороны России, 18 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ.
В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.
Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-
Последние комментарии
Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
Комментарий к новости:Антон Зарайский: об обязательном медицинском страховании
Сергей
08.10.24 20:50
Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
-Скоро в эфире03:00«Медленное ТВ-Камин».04:30«Безумная Лори». Художественный фильм, 1-2 серия (12+)06:30«Инспектор Travel». Познавательная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Россияне против налога на бездетность-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 90 копеек, доллар теряет 73 копейки-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился плановый капитальный ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)ГОУП «Мурманскводоканал» расторг договорные отношения с Единым расчётным центром-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)Минздрав России разработал план по увеличению возрастного порога продажи алкоголя