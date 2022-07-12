Состоялся очередной экспертный выезд Арктической лаборатории туризма в Колу – один из древнейших городов Кольского полуострова

В мероприятии приняли участие представители региональной индустрии туризма и гостеприимства, комитета по туризму Мурманской области и Туристского информационного центра. Целью экспертного выезда стало посещение объектов туристского интереса и оценка ресурсов города для формирования туристского продукта.

Эксперты посетили «Музей истории города Колы» – самый молодой музей Мурманской области, на постоянной экспозиции которого узнали об истории старейшего города Кольского полуострова, о занятиях и быте жителей сурового северного края.

В музее состоялась встреча с представителем местной общественной организации развития семейных ценностей и поддержки семей Кольского района «Благо» Алексеем Дежиным. Гостям рассказали о деятельности студии «МультиКола51» и творческой стороне жизни воскресной школы при Кольском храме Благовещения Пресвятой Богородицы. Экспертам продемонстрировали мультфильм «Городок мой Кола» и книгу, выпущенную по мотивам мультфильма, а также путеводитель по Коле и раскраску с рисунками Екатерины Ореховой.

Кроме того, на площадке музея состоялась встреча с самозанятым Иваном Кудрявцевым, в ходе которой гостям была представлена уникальная сувенирная продукция: чеканные монеты, мягкие игрушки и статуэтки с символом города – китом.

Эксперты увидели основные достопримечательности города во время обзорной экскурсии, а также оценили возможности предприятия общественного питания – кафе «Каменный остров» и коллективного средства размещения – мотеля «Кола».

Во время посещения храма Благовещения Пресвятой Богородицы – первого каменного здания на Кольском полуострове, членам Арктической лаборатории туризма представили памятник архитектуры федерального значения – деревянный путный крест 1635 года. Гости узнали об истории храма и смогли услышать игру на церковных колоколах, поднявшись на крышу сооружения.

Завершающим мероприятием стала экскурсия по рыбоперерабатывающему заводу ООО «Компания «Мурман Сифуд», где эксперты смогли увидеть процесс переработки рыбы и познакомились с принципами деятельности предприятия, а также посетили фирменный рыбный магазин.

«Члены Арктической лаборатории туризма в ходе выезда смогли дать экспертную оценку ресурсов для формирования турпродукта, а также выявить его «узкие места» и дать рекомендации по их устранению, что поспособствует продвижению туристического потенциала древнего, но динамично развивающегося города Кола», – отметила заместитель председателя комитета по туризму Мурманской области Ирина Булыгина.

Как сообщает региональный комитет по туризму, Арктическая лаборатория туризма – универсальный инструмент развития туризма в регионе. В рамках экспертных выездов проводится апробация и экспертиза существующих маршрутов и туристических объектов, разрабатываются новые туристические продукты, повышается квалификация представителей туристического бизнеса и формируются эффективные партнерские сети.

В 2022 году Арктическая лаборатория провела уже более 10 экспертных выездов. Эксперты работали в Никеле и Печенгском округе, Апатитах, Ковдоре, Ревде, Ловозере, Мончегорске, Мурманске, Териберке и Кандалакше.