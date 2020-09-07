Состоялся очередной набор в транспортно-логистический класс гимназии № 8 г.Мурманска

В гимназии № 8 г .Мурманска, над которой шефствует АО «Мурманский морской торговый порт», прошли традиционные мероприятия, посвященные началу учебного года. Гимназисты совместно с мурманскими портовиками провели линейку, на которой прозвенел первый звонок. Для десятиклассников, поступивших в этом году в транспортно-логистический класс, этот День знаний совпал со 105-ым днём рождения Мурманского морского торгового порта.

«Наш порт – старейшее предприятие Мурманска. Он начал работу, когда на привычных и знакомых нам сопках не было практически ничего. Именно поэтому для нашего города-героя профессия портовика всегда была одной из основных. Более того, именно порт стоял у истоков первых улиц, организаций и учреждений. И вот уже более века он дает работу людям, импульс - развитию города, участвует в решении ответственных государственных задач. Мы верим, что выбранный вами путь даст уверенность в жизни, позволит построить её на надежном основании и откроет новые возможности», - отметил в своем приветствии генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

В рамках подготовки к новому учебному году мурманские портовики оказали помощь в подготовке здания гимназии № 8 г .Мурманска, а учащимся первых, десятых и одиннадцатых классов передали специальные дневники.

«Я от всей души рада приветствовать всех в стенах нашей гостеприимной гимназии и сегодня для вас начинается удивительное путешествие в страну, которую вы не найдёте на карте – в страну знаний. Вы познакомитесь с разными науками, иностранными языками, но самое главное – обретёте верных помощников в лице ваших учителей и портовиков», - подчеркнула директор гимназии № 8 Ольга Дзюба в своём обращении на торжественной линейке.

Напомним, что гимназия №8 совместно с АО «ММТП» уже не первый год реализует проект обучения транспортно-логистического класса. Благодаря такой инициативе со школьной скамьи готовятся кадры, востребованные в городе. Минувшей весной состоялся очередной выпуск одиннадцатиклассников. Из них половина ребят остались в Мурманске и поступили на портовские специальности.

«Поздравляю всех с этим знаменательным днём. Сегодня вы станете частью одной большой портовской семьи. Мы постараемся обучить вас азам наших профессии, и я уверен, что вы узнаете много нового и интересного», - отметил коммерческий директор АО «ММТП» Андрей Доценко в беседе с ребятами из транспортно-логистического класса.

В течение учебного года, помимо основных предметов, учащимся транспортно-логистического класса предстоит изучать менеджмент, маркетинг, логистику и профессиональные термины. Сотрудники АО «ММТП» прочтут лекции по таким дисциплинам, как логистика стивидорной компании, финансы предприятия, железнодорожное обеспечение работы порта, эксплуатация машин, механизмов и перегрузочного оборудования порта, реализация экологических программ на примере АО «ММТП».