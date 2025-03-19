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Мурманская область. Арктика (16+)19.03.25 10:15

Состоялся первый день Недели женского предпринимательства в Мурманской области

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, до 21 марта на площадке Центра «Мой бизнес» пройдёт деловое событие для женского предпринимательского сообщества региона с целью обсуждения роли женщин в современном мире, выработки общих подходов к решению проблем в развитии женского бизнеса, а также популяризации женского предпринимательства.

На торжественном открытии масштабного события, которое объединило бизнес-леди со всего региона, с приветственным словом выступила заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Наталья Полуянова, отметив потенциал женского предпринимательства: «Женский бизнес в экономике региона – это большая движущая мягкая сила, женщины — предприниматели активны, многозадачны, учитывают в своей хозяйственной деятельности интересы общества и его потребности. Сейчас как никогда важно учреждать и укреплять свой бизнес, находить новые возможности для развития».

В центре внимания — истории создания и развития бизнеса предпринимательницами Кольского полуострова, каждая участница деловой программы сможет пообщаться с успешными бизнесвумен, которые реализуют свои проекты в Мурманской области, и узнает об их секретах, лайфхаках.

Особенностью мероприятия станет презентация книги «Женщины России и СНГ», где авторы поделятся своими инсайтами и расскажут о том, как строят компании и вдохновляют других на новые свершения, еще больше погрузиться в мир женского предпринимательства северянки смогут через портреты и истории тех, кто создает бизнес с душой и решимостью.

Организаторами Недели женского предпринимательства выступил комитет по развитию женского предпринимательства Мурманского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» при поддержке Центра поддержки предпринимательства Мурманской области.

Мероприятие проходит по 21 марта, начало в 14.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1 (2-й этаж, центр «Мой бизнес»». Регистрация по ссылке.

Как отмечает региональное Министерство развития Арктики и экономики, обратиться за поддержкой Центра «Мой бизнес» Мурманской области могут как действующие, так и начинающие предприниматели, самозанятые, а также те, кто только планирует открытие своего дела. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 

Фото (комитет по развитию женского предпринимательства Мурманского регионального отделения «Опора Росси»):https://gov-murman.ru/info/news/

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