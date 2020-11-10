Состоялся первый рейд Регионального центра лесного и экологического контроля

Проверка соблюдения гражданами лесного законодательства, а также правил охоты прошла в минувшие выходные на территории Ловозерского района. В совместном мероприятии Регионального центра лесного и экологического контроля и министерства природных ресурсов приняли участие 4 оперативные группы.

«В этом году по поручению губернатора Андрея Чибиса для предупреждения лесных пожаров, снижения числа случаев браконьерства и стихийных свалок, нами было принято решение трансформировать контрольно-надзорные службы регионального министерства природных ресурсов и экологии в Региональный центр лесного и экологического контроля, объединив 10 лесничеств. Первый рейд созданного учреждения уже показал его эффективность. Специалисты обследовали 5 лесных участков, и на одном из них выявлена незаконная рубка», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Участники рейда провели разъяснительные беседы с гражданами о соблюдении природоохранного законодательства и бережного отношения к природе. После расчета нанесенного ущерба будет принято соответствующее решение в рамках действующего законодательства.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов и экологии, в ходе рейда с помощью волонтёров – жителей Ловозерского района была ликвидирована несанкционированная свалка около озера Умбозеро. Собрано и вывезено более 200 кубометров мусора.

«Новое ведомство в стадии становления, у нас уже приобретена новая техника, обмундирование для сотрудников. Но организационные моменты не могут быть поводом для оттягивания работы, поэтому рейды будут проводиться на всей территории Мурманской области на регулярной основе», – подчеркнула министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Анна Багрова.