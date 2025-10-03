Состоялся поэтический телемост между Мурманском и Беларусью

В честь 130-летия Сергея Есенина состоялась тёплая творческая встреча между Музеем Есенина в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке и учащимися Мошканской школы из Витебской области Беларуси.

Это уже второй телемост, который доказывает: настоящая поэзия объединяет сердца, несмотря на расстояния, сообщает vk.com/murmanculture.

Белорусские друзья виртуально познакомились с картинами заполярных художников, на которых изображены есенинские места. Услышали рассказ о произведениях-юбилярах 1925 года. Проникновенно прочитали отрывки из «Анны Снегиной» и «Персидских мотивов» на белорусском языке.

Завершилась встреча чтением стихов Есенина в исполнении мурманских волонтёров и дружеской беседой, которая показала, что «есенинское братство» не знает границ.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457284478%2Fwall-139605315_31028