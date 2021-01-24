Состоялся региональный этап всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ

В практическом туре регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ приняли участие 46 старшеклассников из ЗАТО Видяево, Александровск и Североморск, Кировска, Ловозерского района, Мончегорска, Мурманска, Полярных Зорь.

Приветствуя участников, министр образования и науки Ольга Дзюба отметила, что основы безопасности жизнедеятельности – один из самых универсальных предметов школьной программы. Навыки и умения, полученные на уроках ОБЖ, могут пригодиться любому в чрезвычайной ситуации.

«Желаю, чтобы полученные вами знания никогда не пригодились в реальной жизни, а применялись бы только на учениях», – подчеркнула Ольга Дзюба.

Обучающимся 10 и 11-х классов необходимо было проделать те же упражнения, а также выполнить задания по стрельбе в электронном тире, сборке-разборке оружия, снаряжению магазина автомата патронами.

Подведение итогов регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ состоится 25 января.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников принимают участие ребята, ставшие победителями и призерами муниципального этапа в 2020 году и набравшие необходимое количество баллов.

С 12 января по 22 февраля школьники проверят свои знания по 21 общеобразовательному предмету. Уже подведены итоги олимпиады по французскому языку, литературе, русскому языку, информационным технологиям. В региональных этапах, прошедших до 22 января, приняли участие около 200 ребят, определены шесть победителей и 35 призеров. Впереди – региональные этапы по физике, биологии, астрономии, экономике, праву, обществознанию, экологии, математике, истории, географии, физической культуре, искусству (МХК), английскому и немецкому языкам, технологии.

В этом году площадками для проведения регионального этапа олимпиады стали общеобразовательные организации региона, в которых обучаются его участники, а также МГТУ и центр «Лапландия». Испытания олимпиады проходят в условиях строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Составлен график прихода учеников, чтобы избежать скопления людей в гардеробе. Проводится обязательная термометрия участников, обработка рук. Все сопровождающие также обязаны быть в масках.