Состоялся торжественный приём в честь 106-й годовщины Мурманска

Сегодня в гостинично-деловом центре «Арктика» состоялся торжественный приём почётных граждан города-героя Мурманска, посвященный 106-й годовщине со дня основания заполярной столицы. В нём принял участие глава администрации областного центра Юрий Сердечкин.

Темой разговора стало развитие Мурманска в самых разных сферах. Почётные граждане отметили положительные изменения в облике города, поддержали реализацию муниципальных программ и национальных проектов.

— Почётные граждане высказывают своё мнение по самым актуальным вопросам. Их инициативы ложатся в основу многих значимых проектов, — отметил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. — Мы горды тем, что живём на одной земле с такими уважаемыми людьми. В этот праздничный день желаю им крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа, счастья и благополучия!

Звание «Почётный гражданин города-героя Мурманска» было учреждено в 1974 году. Оно присваивается тем, кто проработал в Мурманске не менее 25 лет и внес большой вклад в развитие города, чья государственная, политическая, общественная, научная, творческая деятельность получила признание мурманчан.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23446&page=1