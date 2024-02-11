Состоялся торжественный вечер, посвящённый Дню основания АО «Электротранспорт»

Торжественное мероприятие проходило 10 февраля в Детской театральной школе Мурманска.

Как сообщает администрация города Мурманска, с 1962 года АО «Электротранспорт» перевезло более 3 млрд 420 млн пассажиров, в том числе 40 млн 185 тысяч человек за 2023 год. В парке предприятия 126 троллейбусов и 151 автобус. Общая протяженность городской транспортной сети — 471,6 км.

После приветственного слова генерального директора АО «Электротранспорт» Сергея Коробкова на церемонии вручили Почётные знаки Министерства транспорта России «За безаварийную работу 2-й степени» Игорю Кретову и Андрею Нешину.

10 работников предприятия получили памятные медали «85 лет Мурманской области».

Для работников и ветеранов предприятия подготовили особый подарок. На сцене представили знаменитый спектакль «Дети военного Мурмана».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26689&page=1