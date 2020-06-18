Состоялся веб-семинар, посвящённый актуальным вопросам подготовки к общероссийскому голосованию в нашем регионе

Сегодня Общественная палата Мурманской области и Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) на площадке «ZOOM» провели веб-семинар, посвящённый актуальным вопросам подготовки к общероссийскому голосованию в нашем регионе. Участники онлайн-встречи поделились своими оценками о ходе подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ, об информационном освещении важного события в СМИ, обменялись опытом борьбы с фейками.

Алексей Песков, федеральный координатор Ассоциации НОМ, открыл семинар подробным рассказом о том, что Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» подготовила информационно-аналитический доклад, отвечающий на вопрос о значении общероссийского голосования как источника легитимации поправок в Конституцию страны. «Основные тезисы доклада Ассоциации – это широкая общественная дискуссия вокруг внесения поправок в Конституцию Российской Федерации, во время которой возникают и вопросы о легитимности процедуры общероссийского голосования», - отметил Алексей Песков, ведущий веб-семинара.

Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» считает необходимым обратить внимание на следующие моменты: Конституция государства, отражая базовые ценности и принципы его построения, может и должна изменяться с учётом принципиального запроса общества на их развитие; Конституционный Суд РФ однозначно охарактеризовал общероссийское голосование как особую форму непосредственного народного волеизъявления, к которому конституционный законодатель, руководствуясь принципом народовластия, в целях конституционной легитимации своего решения был вправе обратиться для принятия конституционной поправки. Законодательно закрепленные процедуры общероссийского голосования, в том числе организация общественного наблюдения, являются разумно достаточными для обеспечения контроля хода голосования и права граждан на распространение и получение информации.

Как было отмечено в выступлении ведущего, установленные гарантии предупреждения возможных искажений волеизъявления граждан при проведении голосования и подведении итогов представляются достаточными, однако возможно появление недостоверной информации.

Александр Точенов, ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «НОМ», дополнил ведущего, сообщив, что в Мурманской области уже началось голосование, хотя до официальной даты – 25 июня – ещё осталась неделя. Около 520 северян, живущих и работающих в труднодоступных населённых пунктах, уже воспользовались своим правом.

Александр Сергеевич отметил, что вокруг общенародного голосования «идёт война: идеологическая и психологическая, присутствует информационное вмешательство в нашу жизнь, поэтому нам всем надо активно бороться с фейковыми вбросами. Мы должны оперативно на них реагировать, разбираться в ситуации, давать опровержения».

Он отметил, что общественным организациям и СМИ необходимо вести активную разъяснительную работу, акцентируя внимание на процедуре голосования, её легитимности и безопасности.

Александра Точенова поддержала Алёна Булгакова, председатель движения «Корпус «За чистые выборы», исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ), которая сказала, что в надо активно вести работу по правовому просвещению граждан. Она отметила, что журналисты, освещая то или иное мероприятие, в погоне за сенсацией могут и непреднамеренно исказить суть события. А это потом тиражируется в соцсетях.

Юлия Величко, член Общественной палаты РФ, сообщила участникам веб-семинара о том, что Общественная палата Мурманской области ведёт работу по подбору наблюдателей за процессом голосования. Около 30 общественных организаций региона уже выказали желание принять участие в этом важном процессе.

Юлия Владимировна рассказала, что во время личного приёма одна из мурманчанок спросила её: «А как простому человеку можно отличить ложную информацию от правды»?

Александр Точенов, ответственный секретарь Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «НОМ», сразу включился в разговор: «Сложный вопрос. Такое в нашей жизни присутствует, а чтобы докопаться до истины, надо серьёзно поработать».

Во время оценки той или иной информации он советует обращать внимание в сообщении на наличие ссылок на официальные источники и экспертов, на какой площадке размещена новость. А если в тексте ссылаются на голословные высказывания, то лучше это сообщение проверить.

Алексей Батурин, директор фонда «Мурманский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития», заметил, что в фейковых сообщениях чаще всего используют язык пропаганды и вражды. Это отмечается и на федеральных и региональных площадках.

Во время семинара было отмечено, что у каждого гражданина есть возможность в непрерывном режиме наблюдать за ходом общероссийского голосования на портале «Nom24.ru», а бороться с фейками поможет нформационно-аналитический доклад Ассоциации НОМ «Картина фейком», в котором на конкретных примерах разоблачаются наиболее резонансные фейковые новости о конституционной реформе и общероссийском голосовании, а также содержит эффективные рекомендации о том, как идентифицировать недостоверную информацию в сети, грамотно противостоять ей при помощи современных цифровых технологий, а также совместных усилий институтов гражданского общества.