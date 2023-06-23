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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.23 10:15

Состоялся выезд общественников на осмотр автомобильной дороги Кола-Мурмаши с подъездами, которая ремонтируется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

В осмотре приняли участие исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Олег Стародубцев, специалисты Кольского дорожного управления, глава регионального исполкома общественного народного фронта в Мурманской области Максим Сахневич.

Протяжённость автомобильной дорога Кола – Мурмаши с подъездами составляет почти 18 километров. Дорога обеспечивает связь между населенными пунктами и международным аэропортом Мурманск. Является дублером федеральной дороги Р-21 Кола. Ранее в 2022 году в рамках нацпроекта отремонтирован участок протяжённостью 5,6 км, сейчас протяжённость работ составляет 4,5 км.

Сроки выполнения работ по контракту установлены до 31 августа. С учётом благоприятных погодных условий уже 15 июня подрядчик оперативно мобилизовал ресурсы и приступил к ремонту. Дорожники выполнили фрезерование покрытия проезжей части, устройство выравнивающего слоя.

«На сегодняшний день мы видим, что работы по укладке верхнего слоя асфальтобетона идут к завершению, останется нанести горизонтальную разметку и укрепить обочины», – отметил Олег Стародубцев.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, при устройстве верхнего слоя дорожной одежды применен высокопрочный асфальтобетон марки ЩМА-16, который содержит состав, обеспечивающий долговечность сохранения дорожного полотна в условиях высокой интенсивности движения транспортных средств, а также создаёт более безопасные условия движения транспортных средств за счёт лучшего сцепления с дорожным полотном.

«Были жалобы не только от жителей Колы и Мурмашей, но и от мурманчан, которые ездят по этому участку, на качество дорожного покрытия. Мы неоднократно поднимали эту тему. В итоге в региональном Минтрансе нас поддержали: буквально за неделю дорогу отремонтировали. Осталось сделать откосы и положить бордюрный камень. Но на этом работа не заканчивается: мы продолжаем принимать информацию от населения об участках, находящихся в ненадлежащем состоянии, и в ходе совместной конструктивной работы с правительством Мурманской области приводить их в должный вид», – отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Мурманской области Максим Сахневич.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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