Состоялся завершающий цикл встреч 2024 года заместителей главы города Юрия Сердечкина с мурманчанами

На прошедшей неделе начальник управления Октябрьского административного округа Елена Ширшова и депутат Совета депутатов города Мурманска Ольга Дзюба обсудили с жителями дома №10 по улице Новое Плато качество работы управляющей компании. Жители выразили недовольство состоянием придомовой территории и попросили установить дополнительный контейнер для мусора.

В доме №40 по улице Академика Книповича необходимо привести в порядок подвальное помещение, провести дератизацию и отремонтировать входную группу подъезда.

Глава Ленинского округа Андрей Костин и депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Тян встретились с жильцами дома №42 по улице Карла Либкнехта. Мурманчане рассказали, что управляющая компания нерегулярно выполняет работы по очистке детской и спортивной площадок от снега, и попросили привести в порядок контейнерную площадку.

Содержание придомовой территории и закрашивание несанкционированных надписей стали темами встречи в Первомайском округе с жителями дома №163 по проспекту Кольскому. Встречу провёл начальник управления административного округа Александр Боянжу.

Результатами прошедших встреч стали установка дополнительного освещения на нескольких детских площадках района Росляково и очистка от снега детской и спортивной площадок возле дома №42 по улице Карла Либкнехта.

Также были закрашены несанкционированные надписи на фасаде дома №163 по проспекту Кольскому.

Остальные вопросы взяты на контроль или разъяснены на месте, сообщает администрация города Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29140&page=1