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Мурманская область. Арктика (16+)09.08.21 11:00

Состояние детей, направленных в Туапсинскую больницу, стабильное, тяжёлых случаев нет - Юрий Фомин

Ситуация с отравлением детей, следовавших поездом №226 Мурманск – Адлер, находится на строгом контроле правительства Мурманской области. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«По ситуации с нашими детишками, которые отправились в детский оздоровительный лагерь в Туапсе, мы находимся в режиме онлайн и с медработниками, и с Минздравом Краснодарского края. Также для родителей, которые по каким-то причинам не могли сразу связаться со своими детьми, открыта соответствующая «горячая линия», – отметил Андрей Чибис.

Как пояснил заместитель губернатора Юрий Фомин, поезд №226 прибыл в Туапсе 7 августа, на нём находились 107 детей из Мурманской области и 11 сопровождающих.

«На перроне был произведён первичный осмотр, и было принято решение, что 16 детей необходимо направить в инфекционное отделение Туапсинской больницы, остальные дети отправились в детский оздоровительный лагерь, – рассказал Юрий Фомин. – Также медосмотр был произведён по прибытии, и принято решение, что ещё 28 детей необходимо направить в инфекционное отделение. Итого с 7 августа в Туапсинской больнице находятся 44 ребёнка из Мурманской области».

Вице-губернатор также добавил, что, по информации главного врача медицинского учреждения, тяжёлые случаи отравления отсутствуют, ситуация находится под контролем медицинских работников. По информации Минздрава Краснодарского края, в ближайшее время детей начнут выписывать.

«Если у родителей есть какие-то проблемы со связью с детьми или другие вопросы, прошу всех звонить на «горячую линию». Мы будем стараться оперативно реагировать», – подчеркнул Юрий Фомин.

Напомним, телефон «горячей линии» +7 (921) 162-77-96. С 9 августа она работает круглосуточно. Специалисты ответят на любые вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи детям, следовавшим поездом Мурманск – Адлер.

«Всем детишкам желаю выздоровления. Очень хорошо, что нет тяжёлых случаев. Прошу региональное Министерство образования и науки сделать всё необходимое. Сейчас следственные органы занимаются вопросом, как было организовано питание транспортной компанией в дороге, также прошу оказать всяческое содействие нашим коллегам. Если действительно есть нарушения - чтобы виновные понесли ответственность. На будущее – жёсткий контроль тех, кто оказывает транспортные услуги, чтобы подобных случаев не повторилось», – прокомментировал ситуацию Андрей Чибис.

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