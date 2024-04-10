Состояние дорожного покрытия в областном центре под контролем

В начале недели глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин в рамках рабочего выезда проверил состояние дорожного покрытия на пересечении улиц Достоевского и Баумана после зимы.

Этот участок был отремонтирован в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», но уже сейчас имеет дефекты асфальтобетонного покрытия.

— Подрядчик устранит их в рамках гарантийных обязательств в мае при наступлении благоприятных погодных условий, — отметил в соцсетях Юрий Сердечкин.

ММБУ «Управление дорожного хозяйства» сформировало график проведения обследований асфальтобетонного покрытия участков автомобильных дорог. В течение апреля специалисты учреждения совместно с представителями подрядных организаций проверят состояние гарантийных элементов: асфальтобетонного покрытия, бордюрного камня, систем водоотвода и канализации на 102 участках автомобильных дорог.

В случае, если недочёты будут выявлены на участках, не подлежащих устранению в рамках гарантийных обязательств, исправлением дефектов займется ММБУ «Управление дорожного хозяйства» в рамках ямочного ремонта.

Как сообщает администрация города Мурманска, в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будут приведены в нормативное состояние 27 участков автодорог общей протяженностью 14,5 км. Также в планах дополнительно отремонтировать 23 участка автодорог и тротуаров общей протяженностью 13,8 км на средства областного дорожного фонда.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/img/images/2_62cdce6ad268.jpg