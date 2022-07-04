Состояние ИТ-сектора по итогам второго квартала 2022 по версии hh.ru

Анализ динамики вакансий за последние три месяца показывает, что работодатели из ИТ-отрасли продолжают искать и принимать на работу специалистов. Потребность в ИТ-специалистах остаётся высокой, хотя из-за событий последних месяцев сфера показала довольно скромную динамику по приросту год к году. По итогам II квартала текущего года российский компании в ИТ-секторе опубликовали 82% вакансий от объёма прошлогодних значений.

Во втором квартале 2022 года российские компании, работающие в отрасли «ИТ, системная интеграция, интернет», разместили на hh.ru более 152 тысяч вакансий для соискателей из разных сфер. Аналитики hh.ru выяснили основные тренды развития ИТ-сектора во втором квартале.

Общая ситуация в ИТ-секторе

Анализ динамики вакансий за последние три месяца показывает, что работодатели из ИТ-отрасли продолжают искать и принимать на работу специалистов. Потребность в ИТ-специалистах остаётся высокой, хотя из-за событий последних месяцев сфера показала довольно скромную динамику по приросту год к году. По итогам II квартала текущего года российский компании в ИТ-секторе опубликовали 82% вакансий от объёма прошлогодних значений. Сказалось общее замедление спроса на рынке труда, а также среди прочих факторов - неопределенность в развитии ИТ-проектов в условиях санкционного давления, приостановка найма на новые позиции в ИТ-подразделениях и фокус на максимальном удержании текущих ИТ-сотрудников.

В продолжение темы спроса на работников: рынок труда в ИТ-сфере остаётся на стороне соискателей, то есть дефицитным для работодателей. В среднем на одну вакансию в ИТ-сфере приходится от 2 до 4 кандидатов, что всё равно ниже нормы по рынку труда.

Информационные технологии и смежные с ними сферы остаются лидерами по числу новых резюме от россиян: по итогам квартала соискатели разместили\обновили более 700 тысяч резюме. Это на 48% больше, чем во II квартале 2021 года.

В погоне за новыми кадрами компании из ИТ-сферы, продолжают повышать предлагаемые зарплаты. По сравнению с началом года медианные предлагаемые зарплаты в ИТ-вакансиях в целом по стране выросли на 14% до 80,000₽, но в части регионов есть уменьшение предлагаемого заработка.

ИТ-сфера остаётся примером гибкости и открытости для соискателей разного гендера: 33% соискателей в ИТ-отрасли России – женщины, причем по сравнению с началом года доля таких соискательниц выросла на 6%.

Какие специалисты нужны ИТ-отрасли и кто их чаще всего нанимает

Среди компаний-конкурентов за персонал борется много представителей не только ИТ-индустрии, но и работодателей из других отраслей, которые нанимают кандидатов с диджитал-бэкграундом (ритейл, банки, производство, сфера услуг, HoReCa и т. д.).

В связи с этим, конкуренция за кадры растёт. Лидерами в целом по России по числу вакансий, связанных с ИТ-сферой во втором квартале 2022 года, стали как кадровые агентства, которые ищут персонал в компании, так и прямые работодатели: Консалтинг Групп, Яндекс, СБЕР, Ростелеком, МТС, Центр СодБи, Тинькофф, Газпром нефть, Иннотех, Ozon, МетеорСтафф, VK, ИК СИБИНТЕК, МетМашКомплект, Bell Integrator, ANCOR, Группа компаний Система, ЛАНИТ, Совкомбанк и Первый Бит.

Спрос на новых работников, которые нужны ИТ-сфере географически очень разрозненный, но первая двойка лидеров традиционна: каждая третья (29%) вакансия, связанная с ИТ, приходится на Москву, каждая десятая (12%) – на Петербург. Множество вакансий равномерно (по 3% в каждом регионе) распределено между Свердловской, Новосибирской, Московской, Нижегородской, Ростовской областями, а также Татарстаном и Краснодарским краем (наглядно на диаграмме 1).

Топ наиболее востребованных специальностей у работодателей, ищущих специалистов, связанных с ИТ, возглавляют программисты и разработчики (55%). Причём по сравнению с прошлогодними показателями спрос на таких специалистов вырос на 10%. На втором месте по спросу стоят специалисты по ERP (43% вакансий), на третьем - веб-мастера (36%). Также на 2% вырос спрос на системных администраторов и на 2% на специалистов по сетевым технологиям (наглядно на диаграмме 2).

Какие профессии выбирают россияне в рамках ИТ

Активней других ищут работу в ИТ-сфере москвичи (37% резюме от всего объёма во 2 кв. 2022), петербуржцы (14%), а также жители Краснодарского края, Татарстана, Свердловской области (по 3% в каждом регионе).

Больше всего россиян, судя по данным их резюме, интересует работа в качестве разработчиков\программистов – каждое пятое резюме (22%) разместили именно в данной профессии. Близко к ним (21%) стоит профессия руководителя ИТ-проектов. На третьем месте по карьерному спросу - профессия аналитика (15%), также близко по активности в поиске работы в ИТ-сфере находятся дизайнеры (14%) (наглядно на диаграмме 3).

При этом исследования hh.ru показывают, что каждый третий житель СЗФО считает, что профессии, связанные с ИТ-отраслью, являются наиболее престижными: 33% респондентов на Северо-Западе считают очень привлекательной профессию маркетолога или PR-специалиста, 31% отдали предпочтение ИТ-специалистам, а ещё 11% проголосовали за блогерское направление.

Зарплаты и условия труда

По сравнению с началом года медианные предлагаемые зарплаты в ИТ-вакансиях выросли с 70 000₽ до 80,000 ₽ по России. Но в приближении к конкетным городам ситуация меняется. Так, в Москве средние зарплаты в вакансиях сократились в среднем на 2 000₽, в Петербурге – на 4 000₽ (наглядно на диаграмме 4).

Между тем, конечно, уровень предлагаемой оплаты труда может напрямую зависеть от профессии и опыта кандидата. Так, работодатели из ИТ-отрасли в вакансиях, доступных для начинающих соискателей без опыта, предлагают зарплату на уровне 35 000₽. В тоже время в вакансиях для опытных ИТ (стаж более 6 лет) зарплата начинается от 160 000₽.

Интересно, что по сравнению с началом года в российском ИТ-сегменте начала расти доля вакансий для опытных ИТ-специалистов. Так, если в феврале на вакансии с пометкой «без опыта» приходилось 12%, то теперь 10%. В свою очередь доля вакансий с требованием стажа от 3 до 6 лет выросла с 32% до 34%. Примечательно, что с другой соискательской стороны рынка труда число кандидатов с набором самого разного стажа стало кратно больше на рынке, чем это было в начале года. Так, на 2% выросло число начинающих ИТ-специалистов без опыта, на 3% выросла доля кандидатов с опытом до 1 года, на 4% - с опытом от 1 года до 3 лет. Важно и то, что доля опытных ИТ-специалистов с внушительным опытом более 10 лет также выросла на 3%, с опытом более 15 лет также +3%. В данном случае происходящий кризис заставил мониторить рынок труда и продвигать себя на рынке очень большой пласт ИТ-специалистов (наглядно на диаграмме 5).

Выросла также и доля ИТ-соискателей, готовых к переезду за пределы своего постоянного места проживания (чаще всего города). Так, если в начале года в целом по стране доля тех, для кого переезд возможен была на уровне 38%, то сейчас уже 41%. При этом доля резюме с пометкой «переезд желателен» также выросла с 2% до 3%.

При этом готовность соискателей к переезду в другие страны также имеет подвижки: прирост с 22% в начале года до 27% к лету (наглядно на диаграмме 6).

И в завершение обзора отметим. Как уже было сказано выше, ИТ-сфера остаётся примером гибкости и открытости для соискателей разного гендера и возраста. По итогам второго квартала 2022 года доля резюме от женщин-соискательниц в ИТ выросла с 27% до 33%. Теперь в специализации «Разработка ПО» среди тестировщиков доля женщин-соискательниц составляет почти 43%, в аналитике данных насчитывается до 48% среди соискательниц на должность маркетинговых аналитиков, 38% веб-аналитиков. В области дизайна 58% резюме приходится на веб-дизайнеров женщин, 47% на UX-UI дизайнеров женщин.