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Мурманская область. Арктика (16+)21.10.22 12:00

Состояние ИТ-сектора России по итогам III квартала по версии hh.ru

Несмотря на нестабильность на рынке труда и некоторые провалы по месяцам всё-таки ИТ-сфера остаётся самой высокооплачиваемой и перспективной с точки зрения развития и дохода для россиян. По сравнению с началом года медианные предлагаемые зарплаты в ИТ-вакансиях выросли на 7% по России и достигают почти 75000₽. В Москве средние зарплаты в вакансиях выросли на 2% (до 153900₽), в Петербурге рост на 3% до 127500₽.

В третьем квартале 2022 года российские компании, работающие в отрасли «ИТ, системная интеграция, интернет», разместили на hh.ru почти 140 тысяч вакансий для соискателей из разных сфер. Аналитики hh.ru выяснили основные тренды развития ИТ-сектора за последние три месяца, а также какие тренды влияют на рынок труда прямо сейчас.

Кого ищут работодатели 

Работодатели из ИТ-отрасли продолжают искать и принимать на работу ИТ-специалистов, потребность в новых работниках есть, хотя из-за событий последних недель ИТ-сфера просела ещё больше, чем после февральских событий и демонстрирует сейчас довольно скромную динамику по приросту (наглядно на графике 1 и 2).

По итогам прошедших трёх месяцев российские компании в ИТ-секторе опубликовали на 26% вакансий меньше по сравнению с прошлогодними значениями. На данный сектор всё также влияет общее замедление спроса на рынке труда, а также среди прочих факторов - неопределенность в развитии ИТ-проектов в условиях санкционного давления, приостановка найма на новые позиции в ИТ-подразделениях и фокус на максимальном удержании текущих ИТ-сотрудников.

«Такая неуменьшающаяся активность соискателей в ИТ-сфере привела к тому, что уровень конкуренции (число кандидатов на одну вакансию) в целом по России вырос с 2-3 до 4-5 человек на вакансию. В Петербурге ситуация аналогичная. Между тем пока что такой уровень конкуренции считается нормой для рынка труда.

Наиболее высокая конкуренция (из-за повышенного числа соискателей) сейчас наблюдается среди начинающих (джуниор) ИТ-специалистов. На одну вакансию не самого топового уровня и не самых известных работодателей из ИТ-сектора могут откликаться по несколько сотен начинающих ИТ-специалистов. Кажется, что в данном случае работодателям есть из кого выбирать, ведь так много откликов и кандидатов. Но вот насколько уровень образования, компетенции и навыки этих начинающих ИТ-специалистов устраивают работодателей? Чаще всего не всегда. А вот среди соискателей мидл и сеньор-уровней, наоборот, всё также достаточно выраженные дефицит и здесь работодателям сложно набирать опытных работников, они всё также на вес золота», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад (наглядно на графике 3).

В топ регионов по наибольшему спросу на новых сотрудников в ИТ-секторе вошли Москва (42,3% вакансий по стране в ИТ-сфере по итогам III квартала), Петербург (12,2%), Татарстан (3,2%) (наглядно на диаграмме 1).

В топ компаний наиболее активных с точки зрения публикации вакансии и поиска персонала в ИТ-сфере России по итогам третьего квартала 2022 года вошли: «Тинькофф», «Яндекс», «Ростелеком», «Билайн», «СберЗдоровье», «СберМаркет, «МегаФон, «Ростелеком Контакт-центр», «Первый Бит, «Калашников», «VK», «ЭР-Телеком», «ЛАНИТ», ИК «СИБИНТЕК», Группа компаний «OPEN», «Гринатом», «Bell Integrator», «Х5 Group», «Самокат», «Контур».

Топ наиболее востребованных специальностей у работодателей, ищущих специалистов, связанных с ИТ, возглавляют программисты и разработчики (52%, что на 3% меньше, чем во втором квартале). На втором месте по спросу стоят специалисты по ERP (40% вакансий, на 3% меньше летних показателей), на третьем - веб-мастера (33%, также на 3% меньше) (наглядно на диаграмм 2).

Соискательское поведение

Активней других ищут работу в ИТ-сфере москвичи (35% резюме от всего объёма в третьем квартале), петербуржцы (13%), а также жители Московской области (4%), Краснодарского края, Татарстана, Свердловской области (по 3% в каждом регионе) (наглядно на диаграмме 3).

При этом исследования hh.ru показывают, что доля женщин-соискательниц в ИТ-сфере как в целом по стране, так и в Петербурге в частности за последние три месяца выросла на 2.п.п с 32% до 35%. Примечательно и то, что после объявления мобилизации работодатели Петербурга стали на 3% чаще приглашать женщин-соискательниц на собеседования и высылать офферы (предложение о работе), чем мужчинам-соискателям.

«В разрезе опыта и стажа в профессии: наибольшая доля резюме (37%) в ИТ-сфере сейчас принадлежит соискателям в возрасте от 26 до 35 лет. Ещё 18% резюме приходится на категорию соискателей от 36 до 45 лет. На молодых соискателей от 22 до 25 лет приходится ещё треть (32%) резюме. На соискателей от 45 лет и старше лишь 6% резюме. Между тем исследование hh.ru показывает, что почти 100 тысяч россиян решили уйти в ИT-сферу с конца февраля 2022 года. Наиболее часто сменить отрасль на ИT решаются специалисты от 31 до 40 лет, а каждый третий перепрофилируется в ИТ в возрасте от 31 до 35. Причём женщины переходят в ИT чаще мужчин. Таким образом, по сути мы прямо сейчас наблюдаем трансформацию ИТ-сектора на качественных и количественных уровнях», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Условия работы и зарплаты

Несмотря на нестабильность на рынке труда и некоторые провалы по месяцам всё-таки ИТ-сфера остаётся самой высокооплачиваемой и перспективной с точки зрения развития и дохода для россиян. По сравнению с началом года медианные предлагаемые зарплаты в ИТ-вакансиях выросли на 7% по России и достигают почти 75000₽. В Москве средние зарплаты в вакансиях выросли на 2% (до 153900₽), в Петербурге рост на 3% до 127500₽ (наглядно на диаграмме 4).

Между тем, конечно, уровень предлагаемой оплаты труда может напрямую зависеть от профессии и опыта кандидата. Так, работодатели из ИТ-отрасли в вакансиях, доступных для начинающих соискателей без опыта, предлагают зарплату, как и раньше на уровне 35000₽. В тоже время в вакансиях для опытных ИТ (стаж более 6 лет) зарплата начинается от 160000₽.

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