Состояние ИТ-сферы: обзор рынка труда в ИТ по России и СЗФО

С начала 2022 года российские компании, работающие в сфере «ИТ, системная интеграция, интернет», разместили на hh.ru более 150 тысяч вакансий для соискателей из разных сфер. Аналитики hh.ru рассказали о наиболее ярких трендах первого квартала 2022 года: как менялись спрос и предложение на специалистов в ИТ, в каких регионах России и каких ИТ-специалистов чаще всего ищут работодатели и какую зарплату им предлагают.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

- Анализ динамики вакансий с начала 2022 года показывает, что относительно начала 2021 российские работодатели продолжают активно искать и принимать на работу ИТ-специалистов: +53% прироста вакансий.

- Соискатели из ИТ-сферы также постепенно увеличивают активность в поиске работы. Так, с начала 2022 года россияне разместили на 16,6% резюме больше, чем в начале 2021.

- Между тем кандидатов все равно не хватает и уровень конкуренции за рабочие места в ИТ-сфере продолжает оставаться в целом по стране одним из самых низких: 1–2 резюме в ИТ, в то время как в целом по рынку 3–5 резюме на одну вакансию.

- В погоне за новыми кадрами компании, ищущие ИТ-специалистов, продолжают повышать предлагаемые зарплаты. Так, с 2018 годом в среднем по стране зарплаты в ИТ выросли с 48 тысяч до 61 тысячи рублей. Наибольший прирост по уровню средних предлагаемых зарплат демонстрируют Москва (с 80 тысяч в 2018 до 100 тысяч рублей в 2021 году) и Петербург (с 60 до 80 тысяч).

- ИТ-сфера остаётся примером гибкости и открытости для соискателей разного гендера и возраста: 27% соискателей в ИТ-отрасли России – женщины, причем чем моложе соискатели, тем больше их доля: 43% среди соискателей от 17 лет и младше, 30% соискателей среди 18-24-летних и лишь 19% среди старшего поколения от 45 лет и старше.

КТО ИЩЕТ ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ

Среди компаний-конкурентов за персонал много представителей не только ИТ-индустрии, но и работодателей из других отраслей, которые нанимают кандидатов с таким же портретом (ритейл, банки, производство, сфера услуг, HoReCa и т. д.). В связи с этим, конкуренция за кадры увеличивается в разы. Лидерами в целом по России по числу вакансий, связанных с ИТ-сферой в начале текущего года, стали: Яндекс, Сбербанк, Ростелеком, Консалтинг Групп, МТС, Ozon, группа компаний Иннотех, Билайн, Тинькофф, Газпром нефть, ANCOR, VK.

Между тем географически спрос на ИТ-специалистов держится на таком уровне: лидер по спросу на ИТ-работников все также Москва (каждая третья вакансия с начала 2022 года), на втором месте – Петербург (12% вакансий), на третьем – Татарстан (4%), по 3% вакансий приходится на Московскую, Свердловскую, Новосибирскую области, а также Краснодарский край.

КЕМ ХОТЯТ РАБОТАТЬ ИТ-СПЕЦИАЛИСТЫ

Аналитика за весь 2021 год показывает, что в Северо-Западном ФО каждый третий разработчик – junior, то есть начинающий. Отметим, что это самый высокий показатель начинающих ИТ-специалистов среди других регионов России, то есть жители Северо-Запада одни из самых активных в стремлении стать ИТ-специалистами и перейти в новую сферу. В разрезе специализаций начинающих специалистов чуть больше среди тестировщиков, фронтендеров и data scientist. Касательно уровня middle среди ИТ-соискателей лидирует Южный Федеральный округ (49% опрошенных) (подробно на диаграмме 1).

Также среди интересных фактов про работников из ИТ-сферы выяснилось, что каждый второй ИТ-специалист отметил, что пандемия никак не повлияла на рабочие процессы в командах. Среди изменений чаще всего разработчики говорили о том, что стали хуже понимать коллег и то, что творится в компании в целом (18%), а также увеличилось время согласования задач (17%) и/или они стали делаться медленнее (13%). Треть разработчиков отметили, что во время пандемии COVID-19 стали меньше общаться (35%) или перестали узнавать друг друга (3%).

Как уже было сказано выше, ИТ-сфера остаётся примером гибкости и открытости для соискателей разного гендера и возраста. В продолжение темы добавим, что в специализации «Разработка ПО» среди тестировщиков доля женщин-соискательниц составляет почти 40%, в аналитике данных насчитывается до 47% среди соискательниц на должность маркетинговых аналитиков, 35% веб-аналитиков. В области дизайна 56% резюме приходится на веб-дизайнеров женщин, 49% на UX-UI дизайнеров женщин.

СКОЛЬКО ХОТЯТ ПОЛУЧАТЬ ИТ-СПЕЦИАЛИСТЫ

По сведениям сервиса hh.ru «Люди в цифрах», информацию для которого предоставляют сами работодатели путем анкетирования, медианная предлагаемая заработная плата ИТ-разработчиков в Санкт-Петербурге в начале 2022 года находится в диапазоне от 100 до 200 тысяч рублей. Зарплата тестировщиков может доходить до 114 тысяч рублей, аналитиков — до 137 тысяч рублей. Для сравнения, в среднем по России зарплата для этих же специалистов: до 220 тысяч рублей для разработчиков, до 114 тысяч рублей для тестировщиков и для аналитиков до 150 тысяч рублей.

При этом зарплатные ожидания соискателей разняться не только в зависимости от региона проживания, но и в зависимости от профессии. Так, больше всего запрашивают разработчики (более 150 тысяч рублей), а меньше всего копирайтеры и Smm-специалисты (порядка 34 тысяч рублей) (подробно на диаграммах 2 и 3).

НУЖНЫЕ НАВЫКИ ДЛЯ РАБОТЫ В ИТ-СФЕРЕ

Большое исследование hh.ru по итогам 2021 года показывает, что среди наиболее популярных языков программирования встречаются JavaScript, SQL и Java. Причем JavaScript владеет каждый второй разработчик, еще 41% знает SQL, а 26% пишут на Java. В топ-5 используемых языков также вошел Python и TуpeScript – по 21% на каждый. PHP оказался на шестом месте с долей в 19% и C# - на седьмом – с долей в 18%. Существенных отличий в использовании языков программирования в зависимости от уровня позиции нет, но чем опытнее кандидат, тем разнообразнее их владение.

В топ-10 навыков, указанных в вакансиях IT-сферы по итогам 2021 года, вошли SQL, работа в команде, Git, английский язык, грамотная речь, пользователь ПК, Linux, JavaScript, Python и управление проектами. То есть именно эти 10 навыков чаще всего ждут работодатели от кандидатов в ИТ-сфере.

В свою очередь интересно сравнить какие же навыки чаще всего указывают соискатели в ИТ-отрасли и здесь есть существенные различия и даже некий разрыв в требуемых и предъявляемых навыках в ИТ-области: ответственность, обучаемость, работа в команде, исполнительность, управление проектами, работоспособность, SQL, Git, пользователь ПК и ведение переговоров.