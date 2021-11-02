Состояние муниципальных территорий контролируют с помощью региональной системы мониторинга

Вчера на оперативном совещании с главой региона Андреем Чибисом о сезонной уборке муниципалитетов доложил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексей Лыженков.

Контроль содержания территорий муниципалитетов в зимний период осуществляется в рамках работы регионального оперштаба еженедельно.

В ходе проведения аукционов и заключения контрактов в Островном, Гаджиево, Лувеньге и Колвице определены организации, ответственные за снегоуборочные работы.

«Вся техника оборудована бортовым навигационно-связным оборудованием и совместно со специалистами Минцифры Мурманской области проведено обучение диспетчеров региональной системы мониторинга уборки территорий (СМУТ). Это позволило с 1 ноября приступить к работе в штатном режиме», – подчеркнул Алексей Лыженков.

Что касается поступающих на портал «Наш Север» и в систему «Инцидент менеджмент» обращений граждан, 40% из них уже отработано сотрудниками профильных ведомств.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, за прошедшую неделю для уборки улично-дорожной сети привлечено 261 единица техники и 438 единиц персонала, к уборке придомовых территорий – 68 единиц техники и 2465 работников управляющих компаний.

Очищено более 42 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети, 519 муниципальных лестниц для передвижения пешеходов и более 485 кровель, требующих очистки от снега и наледи.