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Мурманская область. Арктика (16+)14.02.22 10:15

Состояние рынка труда Мурманской области по итогам 2021 и прогнозы на 2022 год – версия hh.ru

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала ситуацию на рынке труда Мурманской области: в 2021 году в регионе было открыто на 54% больше вакансий, нежели год назад. В то же время количество активных резюме год к году увеличилось на 8%. Подробнее о рынке труда и трендах на 2022 – в обзоре hh.ru.

Анализ вакансий и резюме по Мурманской области показывает, что в течение почти всего 2021 года работодательский спрос превышал активность соискателей (за исключением июня, когда у работодателей был небольшое затишье в поиске персонала). При этом желание соискателей выходить на рынок труда на протяжение почти всего прошлого года было на достаточно низком уровне за исключением мая и конца года (в эти месяцы наблюдался небольшой прирост по соискательской активности) (подробнее на диаграмме  1).

В целом же за прошедшие 3 полных года (2019–2021) эксперты hh.ru наблюдали довольно сильные изменения в динамике спроса и предложения на рынке труда. Если в 2019 году тренды числа активных вакансий и числа активных резюме примерно укладывались в «стандарты» сезонности, то после начала пандемии COVID-19 привычный ход вещей сломался. Спрос на сотрудников с первыми ограничительными мерами весной 2020 года резко пошёл вниз, а затем восстановился и уже не сбавлял обороты вплоть до осени 2021 года, когда мы начали замечать «привычные» сезонные тренды. Активность кандидатов в свою очередь не спешила восстанавливаться теми же темпами, что и спрос: нестабильность ситуации заставила соискателей действовать осторожнее, и по сей день наблюдается сниженная активность резюме.

Всё это повлияло и на один из основных показателей рынка труда - уровень конкуренции за рабочие места. Если в течение 2019 года в целом по стране он колебался от 5,2 до 7, то с началом пандемии в 2020 году он стал плавно снижаться, и во второй половине 2021 года уже не поднимался выше значения 4. В начале 2022 года общерыночный уровень конкуренции за рабочие места в целом по стране находится на отметке 3,8. В Мурманской области чуть ниже – 2–3 соискателя на вакансию. С одной стороны – это комфортная ситуация для соискателей – у них мало конкурентов за рабочие места, с другой стороны работодателям крайне сложно закрывать вакансии при такой нехватке кандидатов (подробнее на диаграмме 2).

Сложнее всего было найти работу в Мурманской области соискателям из сферы топ-менеджмента и юристам (по 8 резюме на вакансию). А вот меньше всего проблем с востребованностью испытывали работники из сферы медицины, рабочий персонал и строители.

Топ-10 самых востребованных специализаций в Мурманской области по итогам года

По итогам 4 квартала и всего 2021 года чаще всего местные работодатели искали и набирали персонал в сфере «Продажи» (30% вакансий за год приходится на данную сферу), «Рабочий персонал» (13% или каждая десятая вакансия за год) и «Транспорт и логистика» (13%). В этих трех сферах самыми востребованными оказались следующие специалисты: в сфере продаж в топ попали кассиры и продавцы (57% вакансий в розничной торговле), менеджеры по продажам (19%), менеджеры по работе с клиентами (18%), торговые представители (33%).

В области рабочего персонала по итогам 2021 года самыми востребованными стали слесари (41% от общего числа вакансий в области рабочих специальностей за год), механики (14%), электромонтажники (13%), комплектовщики и укладчики (12% вакансий по сфере, монтажники (10%), наладчики (9%). В области транспорта и логистики по итогам 2021 года в Мурманской области самыми востребованными водители самых разных категорий (41% вакансий от общего объёма за год), логисты (20%), рабочие складов (24%), экспедиторы (10%), диспетчеры (2%).

Среди соискателей заметно активны на местном рынке труда были и остаются начинающие специалисты и выпускники вузов. Держится популярность таких сфер, как «Транспорт и логистика», «Административный персонал», «ИТ, телеком», «Производство» (подробнее на диаграмме 3). 

Зарплата увеличилась, но устраивает не всех

Работодатели также постепенно увеличивали на протяжение всего 2021 года среднюю предлагаемую зарплату в вакансиях. В среднем по рынку это укладывается в ожидания от соискателей, но есть и отклонения. Например, только 20% жителей Мурманской области согласны на зарплату до 40 тысяч рублей. В то время как 22% (то есть каждый пятый) не согласится на работу, если зарплата будет ниже 60 тысяч, ещё 10% - до 80 тысяч рублей (подробнее на диаграмме 4).

«С точки зрения соискателей ситуацию на рынке труда Мурманской области можно охарактеризовать как благоприятную: вакансий достаточно много, причем есть предложения как для опытных специалистов, так и для начинающих. Тренд на увеличение спроса на персонал не сдает позиций и в 2022 году. Для рынка труда в ближайшее время будет характерная высокая конкуренция за работников: компаниям придется прикладывать больше усилий, чтобы успешно закрывать вакансии, а вот у соискателей выбор становится больше. Однако это не отменяет жестких требований к навыкам, качествам и опыту: продолжится борьба за таланты в условиях дефицита кадров», - комментирует Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

Опрос соискателей, который недавно провела Служба исследований hh.ru, показал, что свои шансы на успешное трудоустройство в ближайшие три месяца соискатели из Мурманской области оценивают достаточно высоко: так, 48% уверены, что найдут работу в этот период, а 40% испытывают сомнения на этот счет, остальные затруднились ответить. При этом трудоустроенные жители региона достаточно стабильно ощущают себя на текущем рабочем месте: угрозу увольнения испытывают 20% опрошенных, еще 64% считают, что такой опасности для них нет.

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